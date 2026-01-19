鄧佳華拿到「街頭藝人證照」了！驚人演出項目曝：我會好好表演的

娛樂中心／綜合報導

爭議網紅鄧佳華因2023年在髮廊任職期間，遭女設計師控告以手機偷拍裙底，經法院判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。不料因無力繳納罰金，鄧佳華於去年7月10日入獄服刑，終於在本月9日服刑期滿出獄，相關動向再度引發網友關注。鄧佳華今（19日）在社群宣布拿到新北市街頭藝人證照，並強調「我會好好表演的。」

鄧佳華偷拍女設計師裙底風光服刑180天後出獄。（圖／吃屎哥游兆霖提供）

鄧佳華今在社群宣布拿到新北市街頭藝人證照，並留言強調「我會好好表演的。」畫面中，可見他的街頭表演項目為唱歌、跳舞，未來持該證可在新北市、台北市、基隆市、桃園市之公告展演空間申請展演。使用期限到2028年1月19日。

廣告 廣告

鄧佳華宣布拿到新北市街頭藝人證照，並強調「我會好好表演的。」（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

消息一出，立刻引發許多網友熱議「好好表演」、「好奇想要表演什麼」、「哇 你怎麽拿得到呀？是真的嗎？」、「佳華我覺得你長得跟Pennywise越來越像了，跳舞小丑，跳舞、扮小丑，好像沒錯」、「不愧是老大 流氓教授戶外教學 街頭開課」、「專心表演，不要再偷拍了」、「期待華哥的舞技」、「佩服你」、「聽說不好考欸 厲害了」、「恭喜，好的開始」、「很好。來西門町表演吧。想看你精湛的舞技。西門町的人很敢給錢。只要敢表演。我是認真的」。

更多三立新聞網報導

24歲正妹擁「2個老公」是雙胞胎兄弟！3人睡同床激戰 她：很正常

「日本AV最強洋將」不幹了！激戰6年震撼宣布引退 驚人近照曝光

激戰6年不幹了！AV女優「崩潰大哭」宣布引退：感到寂寞與不捨

AV女優20歲時「拒50歲大叔嘿咻！」竟被跟騷20年 崩潰報警處理

