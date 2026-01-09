鄧佳華昔偷拍入監今獲釋 網友一看近照全歪樓

（記者蔡函錚／綜合報導）歷經半年的鐵窗生涯，知名網紅「FBI帥哥」鄧佳華於今（9）日正式服刑期滿。據了解，其數名友人一早已搭乘火車南下，前往屏東監獄大門接風。重獲自由後的鄧佳華動作頻頻，隨即在個人社群平台上傳一張對著鏡頭比出「讚」手勢的自拍照，並簡短寫下「我出獄了」，高調宣告回歸。

圖／歷經半年的鐵窗生涯，知名網紅「FBI帥哥」鄧佳華於今（9）日正式服刑期滿。（翻攝自 鄧佳華粉絲專頁）

然而，這張出獄後的首度亮相，卻讓網友將焦點全鎖定在他的體態變化上。照片中的他身形明顯較入獄前圓潤，引發網路熱議，不少人紛紛留言調侃「挖靠，裡面伙食好像不錯，你整個發福」、「進去吃好住好喔，都沒變瘦」、「為何人家坐牢會變瘦，你怎變得比較福態」；儘管仍有部分聲音勸勉「好好做人，知錯能改，善莫大焉」，但多數評論充滿譏諷，甚至有人提及「你模特女友跑了」，並直言「怪人界又要掀起一陣腥風血雨」，似乎預告著社群網路將再起波瀾。

廣告 廣告

回顧整起案件始末，鄧佳華係於民國112年9月8日晚間，在桃園八德區某髮廊內，因持手機偷拍女性設計師裙底風光，當場遭被害人識破並報警處理。全案經檢方起訴後，法院判處有期徒刑六個月，得易科罰金新台幣十八萬元。最終因其無力繳納該筆罰金，遂於去（114）年7月10日發監執行，期間由桃園監獄移監至屏東監獄，直至今日才刑滿釋放。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

更多引新聞報導

急凍五度！今年首波寒流達標 今晚輻射冷卻更凍

張曼玉傳加盟《乘風2026》！擬邀名單曝光 官方僅回應5字

