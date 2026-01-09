鄧佳華服刑期滿出獄 「前女友」簡簡首發聲表態：彼此各自安好

鄧佳華去年7月9日自曝與簡簡交往2個月。（圖／翻攝鄧佳華FB）

網紅「FBI帥哥」鄧佳華過去因多起爭議事件受到關注，2021年更跨界拍攝AV作品《華根初上》，一度掀起話題。他去年6月高調認愛，女友是IG擁有破萬追蹤的外拍模特兒「簡簡」，兩人戀情曾引發不少討論。然而，隨著鄧佳華因偷拍女設計師裙底遭判刑，這段感情也急轉直下。

鄧佳華因偷拍女設計師裙底，被判刑有期徒刑6月，可易科罰金18萬元確定，但他無力繳付18萬罰金，去年7月10日進入監服刑。而就在他入獄不久，簡簡也單方面對外宣布兩人已分手，直言因家人反對，當時更一度召開記者會說明，否認雙方仍是情侶關係，引發外界關注。

廣告 廣告

鄧佳華出獄，「前女友」簡簡發聲回應了。（圖／翻攝自 IG@saoirsejian8558）

今（9日），鄧佳華服刑期滿正式出獄，對此，外界也相當關心「前女友」簡簡的反應。晚間，簡簡終於首度對此發聲，在Instagram限時動態發出兩人合照，並寫下簡短卻耐人尋味的文字，表示：「先恭喜佳華出獄了，一樣祝福再來更好，不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好。」

回顧兩人關係，鄧佳華曾於2025年6月發文自曝與簡簡交往2個月。隨著他入監服刑，兩人感情發展急轉直下，短短一周後，簡簡即對外否認戀情，單方面宣布分手，並發表歌曲〈對不起我愛的人不是你〉，甚至標記鄧佳華帳號，當時在網路上掀起不小風波。簡簡當時向《中時新聞網》表示，鄧佳華在入獄前，確實有和她說過，會在10日進去。

而如今鄧佳華出獄，簡簡選擇以祝福回應，不再多談過往，也讓這段曾鬧得沸沸揚揚的關係，似乎正式畫下句點。

更多中時新聞網報導

比照導師費 教部允教保費增1000元

黃鐙輝哽咽不捨曹西平當神仙

冰球樂團MV致敬楊德昌電影《恐怖份子》