鄧佳華獄中看「2台灣AV女優」洩慾！ 舍友3天用一次：有種親切感

娛樂中心／綜合報導

網紅鄧佳華因2023年在髮廊任職期間，遭女設計師控告以手機偷拍裙底，經法院判處有期徒刑6個月，於去年7月10日入獄服刑，終於在上月9日服刑期滿出獄。針對入獄6個月如何解決生理需求，鄧佳華接受媒體訪問透露，看過合作過台灣AV女優苡若和娃娃的書刊。

鄧佳華曾與170cm女優苡若合作首部作品《華根初上》，這也是他的「處男作」，掀起廣大的熱議。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

根據《中時新聞網》報導，針對獄中如何解決生理需求，鄧佳華坦言，監獄內流通經過審核打馬賽克的女性書刊，成為不少人舒緩壓力的工具，他笑說「曾經看過合作過的AV女優苡若和娃娃，有種親切感。」鄧佳華透露，舍友大約三、四天使用一次，每次都遵守秩序排隊，「掛毛巾排隊，很有規矩。」

鄧佳華推出作品《猛假》，找來有「台灣現役最強女優」之稱的娃娃翁雨澄合作。（圖／翻攝自娃娃臉書）

鄧佳華日前也在臉書PO出影片，透露自己在監獄時都是睡床，其他人都是睡地板，被問到為什麼有這樣的差異，鄧佳華說大家都很照顧他，所以都讓他睡床，主持人緊接著問為什麼會被特別照顧，鄧佳華蹦出驚人之語說「有長官特別交代」。另外，鄧佳華也大讚監獄菜色，「有大魚大肉，讓我吃飽飽的」。



