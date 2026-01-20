鄧佳華獲新身分！嗨喊拿到「街頭藝人」證照 表演項目曝光

網紅「FBI帥哥」鄧佳華本月9日因偷拍案刑滿出獄，10天後隨即在社群平台曬出「新北市街頭藝人證照」，宣布將進軍街頭表演，消息曝光後立刻引發網友熱議，正反兩極的評論湧入留言區。

鄧佳華出獄10天獲「新身分」：我會好好加油。（圖／翻攝自鄧家華臉書）

鄧佳華昨（19）日在臉書貼出熱騰騰的證照，語氣興奮地寫下「我拿到街頭藝人證照了！」、「我會好好表演的」。根據他曬出的證照資訊顯示，核准的表演項目為唱歌與跳舞，未來可在新北、台北、基隆及桃園市公告的展演場地提出申請演出，證照效期長達2年，至2028年1月19日止。

貼文曝光後，大批網友湧入留言區，不少支持者替他打氣，「勇於表現，積極向上，勇氣可嘉」、「超讚！奮發向上的年輕人」、「我相信佳華老大一定比王Aden還厲害，老大加油」、「做自己想做的事很棒，也可以請老師指導唱歌舞蹈讓自己表演更好、加油」、「恭喜你了華哥！很棒喔，以後可以去看你表演了」、「街頭藝人執照不是很難考嗎？ 厲害了」。

不過，還是有許多網友語帶質疑與諷刺，直言「這樣也能當街頭藝人？」、「審核標準是不是太寬鬆」、「你在哪裡表演要先公布，我才能避開」、「你唱歌能聽能看嗎」、「專心表演，不要再做偷拍的事」、「他可以表演什麼，街頭AV嗎？」、「你還是回家洗洗睡吧」。針對證照取得方式，也有網友好奇詢問，「現在不是都改登記不用考了嗎？」、「認真？不是P的？」、「申請就可以拿了不是嗎？」對此，鄧佳華在留言區親自回應表示，證照是「考到的」。

回顧鄧佳華的爭議經歷，2023年他在髮廊擔任助理期間，持手機偷拍女設計師的裙底風光，被桃園地院依《無故攝錄他人性影像罪》判處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元，但因無力繳納，選擇於2025年7月10日入監服刑。如今鄧佳華試圖以「街頭藝人」的新身分重新出發，，能否真正以表演翻轉過去爭議形象，仍有待時間與實際行動驗證。

