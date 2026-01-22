鄧佳華自爆坐牢秘辛！讚「大魚大肉」伙食很好：有長官特別交代

娛樂中心／綜合報導

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華這個月剛出獄，馬上就在19日宣布自己拿到新北市政府核發、限期2年的街頭藝人證照。出獄後的鄧佳華仍然相當活躍，昨（21日）在臉書透露服刑時的秘辛，還說自己被「特別照顧」。

出獄的鄧佳華一點都沒閒著，繼續恢復「網紅」的生活，三不五時在臉書「練孝威」，文章一篇接著一篇發，甚至還說自己服刑時已經是「老大」層級，下面的「小弟」都喜歡聽他唱王識賢的《愛到無命不知驚》，還被稱讚唱得好聽、很有老大的風格。

鄧佳華自爆有長官照顧。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

昨日他在臉書PO出影片，透露自己在監獄時都是睡床，其他人都是睡地板，被問到為什麼有這樣的差異，鄧佳華說大家都很照顧他，所以都讓他睡床，主持人緊接著問為什麼會被特別照顧，鄧佳華蹦出驚人之語說「有長官特別交代」；另外，鄧佳華也大讚監獄菜色，「有大魚大肉，讓我吃飽飽的」。

鄧佳華說自己在獄中都是大魚大肉，伙食很好。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

貼文曝光後，網友也紛紛留言「監獄沒人愛睡床，尤其老鳥都愛睡地板，我也愛睡地板」、「那就再進去！反正你在社會上也是沒用！整天耍白痴」、「長官說關我屁事」、「每天才不到100元的伙食費，有看能大魚大肉，你在做夢吧」、「大魚大肉勒，全都肥肉你跟我說那是肉？ （新收時你還在信舍21房）以監獄來說屏監伙食算是不錯。」

不過對照他以前講話都不用負責的發言，大部分網友選擇聽聽就好，不用把這些「爆料」當真。

