鄧佳華自認「獄中當老大」！驚爆「長官特別照顧」：讓我吃飽飽

娛樂中心／綜合報導

「FBI帥哥」鄧佳華2023年被控在髮廊偷拍女設計師裙底、遭判刑6個月，因無力支付18萬罰金入獄，直到本月9日才刑滿重獲自由，還被發現明顯胖了一圈，令網友不禁疑惑「裡面伙食好像不錯」。出獄不久後，鄧佳華就取得證照、準備轉戰街頭表演，期間不時在社群分享獄中生活，近期就透露自己受到長官「特別照顧」，不僅大魚大肉、且只有自己能睡床，引起網友們討論。

自稱是獄中老大！鄧佳華：小弟不洗澡會被我罵

鄧佳華重獲自由後，頻頻發文分享看守所生活。他自稱是獄中「老大」深受小弟們的崇拜，「我在監獄裡面都是洗熱水，小弟們都會先幫我打熱水，老大沒有在洗冷水的」、「在監獄裡面，不管多大尾的，還不是照樣聽我這位老大的話」、「小弟們不洗澡不愛衛生，就會被我痛罵一頓」。鄧佳華還稱，出獄前小弟們還不捨落淚，稱「老大要離開我們了，我們該怎麼辦，以後我們就沒辦法伺候老大了，老大，我們的流氓教授不要走好嗎」。

廣告 廣告

鄧佳華自認「獄中老大」一堆小弟！爆「長官特別照顧」大魚大肉：讓我吃飽飽

鄧佳華自稱，在獄中是老大。（圖／翻攝「鄧佳華」臉書）

鄧佳華出獄胖一圈！大讚：伙食真的很好

不僅如此，鄧佳華昨（21日）又發出片段，聲稱大家都很照顧他，「我在監獄裡面都是睡床，其他人是睡地板的」。至於為何會被特別照顧，鄧佳華語出驚人表示「有長官特別交代」，還大讚監獄菜色，「伙食真的很好，有大魚大肉，讓我吃飽飽的」，因此出獄才會胖一圈。





片段曝光後，意外引發另一波討論，「監獄沒人愛睡床，尤其老鳥都愛睡地板」、「人數多有的睡床有的睡地板，夏天老鳥沒有人願意睡床，只能犧牲菜鳥睡上鋪或睡地板，鄧先生不要把自己做得那麼高貴」、「那麼好，你就直接不要出來了」、「吃飽飽還是吃粗飽要講有的欸」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：鄧佳華自認「獄中老大」一堆小弟！爆「長官特別照顧」大魚大肉：讓我吃飽飽

更多民視新聞報導

台中高鐵驚見「正妹扭動10秒」！竟是李多慧…網猛重播

快跟進移工朋友下注！「狂中大獎」彩券行老闆認證：眼光精準

0050「定期定額or大筆錢ALL IN」？內行曝關鍵：績效不錯

