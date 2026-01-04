鄧佳華要出獄了！被關靠寫信也能把妹談戀愛 一度不適牢獄應苦喊救命

記者鄭尹翔／台北報導

網紅鄧佳華因 2023 年在髮廊任職期間，遭女設計師控告以手機偷拍裙底，經法院判處有期徒刑 6 個月，得易科罰金 18 萬元。不料因無力繳納罰金，鄧佳華於今年 7 月 10 日入獄服刑，並將於今年 1 月 9 日屆滿刑期出獄，相關動向再度引發網友關注。

鄧佳華因為繳不出罰金，最後直接被抓入獄。（圖／資料照）

鄧佳華入獄前曾高調對外宣布與女友「簡簡」交往，但在他入監服刑約一週後，簡簡便對外坦承已分手，原因是家人強烈反對兩人交往。據了解，鄧佳華當時並不知情，直到服刑期間家人與友人探監時，仍掛念詢問女友近況。為避免影響他的情緒與服刑狀態，家屬與好友一度選擇隱瞞分手消息。

服刑初期，鄧佳華疑似因不適應獄中生活，情緒相當不穩定，曾失控大喊「救命」，狀況令人擔憂。後來在獄方安排下，與年長舍友同住後逐漸穩定，生活作息也慢慢步上軌道，目前精神狀況已趨於平穩。他原先先至桃園監獄報到，隨後移送至屏東監獄服刑。

據了解，鄧佳華入獄初期因不適應環境，曾情緒失控喊「救命」，狀況相當不穩定。後來在安排與年長舍友同住後，生活逐漸步上軌道，如今作息規律、精神也較平穩。情感方面，他在服刑期間透過家書主動與女友「簡簡」分手，並在信中向另一名女子「米拉」示愛，再度引發網路討論。

此外，鄧佳華曾在獄中寫信向親友求助，希望籌措保釋金，並承諾會以粉絲團收入償還，顯示其經濟狀況仍相當吃緊，隨著出獄倒數進入最後階段，鄧佳華出獄後是否回到網路圈、以及他未來的動向，也備受網友與粉絲關注。

