鄧佳華關6個月今出獄！臉圓一圈網友虧：女友也跑了

網紅「FBI帥哥」鄧佳華在臉書擁有14萬粉絲追蹤，2021年他答應AV片商拍謎片《華根初上》，曾一度引發話題。去年他因偷拍女設計師裙底，被判有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，他無力負擔罰金，便在去年7月選擇入獄服刑，今(9日)上午他高調宣布出獄「滿血回歸」，還曬近照，被指臉圓了一圈。

鄧佳華2023年9月爆出持手機偷拍髮廊女設計師裙底風光，對方發現後要求他刪除影像並報警，鄧佳華應訊時坦承犯行，檢察官依無故攝錄他人性影像罪起訴鄧佳華，因鄧佳華未與被害人達成和解或謀求被害人原諒，反而拍攝影片，譁眾取寵，檢察官請法院從重量刑，去年鄧被判6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元確定。

因付不出18萬，鄧佳華去年7月10日進入桃園監獄服刑，今他曬出自拍照宣布重獲自由，好友也曬出接他出獄的影片，說：「待半年終於回歸了，不用再寫信了（手好累），然後手機交到手上時，他變得有點生疏忘記怎麼操作」。而網友見此回應：「你模特兒女朋友跑了」、「裡面伙食好像不錯...你整個發福」、「好好做人，知錯能改，善莫大焉」、「為何人家坐牢會變瘦 你怎變得比較福態」。

而鄧佳華入獄前曾高調認愛平面女模「簡簡」，還說想跟對方生小孩、共組家庭，簡簡則回應：「小孩真的不好養」，鄧佳華發誓會負責，未料入獄後不久，簡簡就開記者會承認因為家人反對，兩人已經不是情侶關係，還上傳新歌〈對不起我愛的人不是你〉，並標記鄧佳華的帳號，隔月鄧佳華母親和好友探監，鄧佳華還好奇問簡簡近況，朋友說因為不想給鄧佳華負面情緒，所以沒跟他說「被分手」的訊息，如今鄧佳華已出獄，外界相當好奇他對於重返單身的反應。

