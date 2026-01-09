鄧佳華：我出獄了！「人胖了一圈」 偷拍女裙底被關180天

爭議型網紅鄧佳華，9日高調在臉書宣布我出獄了。取去鄧佳華臉書



爭議型網紅鄧佳華任職一家髮廊期間，持手機偷拍髮廊女設計師裙底風光，還製作影片嘲諷對方。鄧佳華因此被告！依照無故攝錄他人性影像罪判6月徒刑，去年(2025)7月間入獄，被關180天，9日他在臉書社群高調宣布「我出獄了」，從其照片和影片可見人明顯胖了一圈。

回顧鄧佳華偷拍女設計師裙底風光案，2023年9月間，鄧佳華被女設計師發現偷拍，要求他刪除影片並報案；事後，鄧佳華又把偷拍過程製程搞笑影片，博取流量。

廣告 廣告

法官認為，鄧佳華非初犯，且製片影片惡搞，毫無悔意，判6月徒刑，得易科罰金18萬元。因為繳不出錢，鄧佳華去（2025）年7月10日入獄服刑。

鄧佳華9日高調在臉書宣布「我出獄了」，PO出自拍照，照片可見他下巴變的圓潤，明顯胖了一圈。好友沈培安去迎接鄧佳華出獄，透露把手機交給鄧佳華，鄧操作變得有點生疏。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

桃園驚傳21歲大學生「猝死教室」 死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫