【鄧哲偉專欄】兩岸交流合作前瞻論壇共識：兩岸重啟「正常化」的務實第一步

文／鄧哲偉 臺北國際商會理事長

2026 年立春之際，兩岸關係在寒蟬效應中見到了一抹曙光。由國共兩黨智庫在北京共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」圓滿落幕。此次論壇不僅是兩岸專業人士的意見交換，更實質達成了五個方面、十五條共同意見。這份共識清單，從交通直航的正常化到新興產業的全球布局，精準地擊中了當前兩岸民間與經貿往來的痛點。

交通與觀光：回歸市場機制的庶民訴求

論壇成果中最受矚目的，莫過於推動「兩岸海空客運直航正常化」。長期以來，兩岸航點與班次的限制，不僅增加台商往返的成本，更阻礙了民間情感的正常流動。共識中提到「允許航商根據市場需求自主調整」，這不僅是還權於民，更是回歸經濟理性。

隨著論壇提出盡快實現福建、上海民眾赴台團體旅遊，以及擴大金馬旅遊，這對台灣基層觀光產業而言，無疑是久旱逢甘霖。觀光不只是經濟數字，更是和平的軟墊；當兩岸民眾能在旅遊中直接對話，人為的政治標籤自然會淡化。

產業合作：從「新三樣」看見兩岸新機遇

此次論壇最具前瞻性的部分在於對「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、太陽能）產業的深度對接。

當前全球面臨綠色能源轉型與供應鏈重組，台灣在精密機械與半導體應用具備優勢，而大陸則擁有完整的供應鏈規模。論壇共識中強調「共同制定技術標準」與「合作拓展全球市場」，這意味著兩岸企業不再是內耗式的競爭，而是整合優勢，共同應對全球競爭。這種從「兩岸分工」走向「兩岸合組國家隊」的思維，是兩岸經貿合作的 2.0 版本。

醫養與防災：跨越政治的普世價值

除了經貿，論壇亦觸及了醫療康養、環境保護與防災減災等軟性議題。這些領域超越了意識形態的對抗，直擊社會面臨的共同挑戰。包括醫養結合： 面對高齡化社會，兩岸整合中醫藥資源與慢病管理經驗，是實實在在的民生福音。防災減災： 氣候變遷是不分黨派的，深化水利治理與防災專業交流，展現了兩岸在人道救援與公共安全上的默契。

未來期待：以民為本，落實共識

兩岸交流合作前瞻論壇的落幕，標誌著共識的起點，而非終點。筆者認為，兩岸關係的穩定不能僅停留在口頭，更需要透過具體的項目來落實。

首先，期待執政當局能正視民意。 既然論壇已釐清了民間的需求，政府應順水推舟，逐步解除對兩岸人員往來的限制，讓專業回歸專業。其次，應鼓勵建立「兩岸專業人才互訪機制」。 無論是醫護專業、環保工程師還是新興產業人才，兩岸的深度融合將創造出 1+1>2 的效應。

結語：春暖花開的契機

「兩岸交流合作前瞻論壇」所達成的十五條共識，是兩岸民間智慧的結晶，更是對未來和平發展的具體勾勒。在當前局勢下，兩岸需要的不是口水與對抗，而是實實在在的往來與合作。

我們期待，這份在北京達成的共識，能轉化為台北街頭穿梭的觀光客、兩岸機場繁忙的航班，以及在國際市場上並肩作戰的兩岸企業。2026 年，讓我們從這十五條共識開始，重啟兩岸關係的正常化，為兩岸人民謀求實質的和平紅利。

%E9%84%A7%E5%93%B2%E5%81%89 3 1

*專欄反映作者意見，不代表本社立場