【鄧哲偉專欄】再見2025年 歷經政經格局的崩解與新生

鄧哲偉／台北國際商會理事長

2025 年全球政經局勢正經歷著一場深層的「結構性震盪」。如果說過去幾年是後疫情時代的餘波，那麼2025年，無疑是舊體制瓦解與新秩序難產的交會點。這一年，我們在增長的數據中尋找慰藉，卻也在分配的失衡中感到窒息。站在歲月的門檻，這不僅是一次年終的總結，更是一場關於生存體制的集體省思。

政治：分裂社會的治理困境

回顧2025年的政治事件，「分裂」依然是主旋律。無論是地緣政治的拉鋸，還是國內政黨的惡鬥，政治運作似乎陷入了一種「零和賽局」的死胡同。我們看見了民粹主義在社群算法的推波助瀾下，如何將理性的政策討論轉化為情緒的對立。

最令人省思的是：政府的失能是否已成為常態？在 2025 年，許多國家的治理能力面臨了嚴峻的考驗。從能源轉型的陣痛到移民政策的撕裂，政治人物往往選擇了短期政治紅利，而非長期的國家利益。這種「短視治理」的代價，最終由中產階級與弱勢群體承擔。政治不再是解決問題的藝術，而演變成了管理憤怒的技術。我們必須自問：當共識消失，民主的基石還能支撐多久？

財經：K 型發展下的科技與人性

在財經領域，2025年呈現了一種極端的「二分法」。人工智能（AI）的應用在今年達到了巔峰，科技巨頭的市值屢創新高，生產力革命確實發生了。然而，在股價指數攀升的背後，卻是更深層的經濟斷裂——所謂的「K 型發展」。

一方面，掌握技術與資本的少數群體積累了驚人的財富；另一方面，通膨的長尾效應與薪資增長的停滯，讓基層大眾對「繁榮」感到無感甚至排斥。2025年，我們學到最深刻的一課是：科技的進步並不等同於社會的進步。 當算法決定了勞動的價值，當物價膨脹讓購屋成為神話，經濟體制的公平性正遭受前所未有的質疑。

此外，全球供應鏈的「碎片化」在今年正式定型。從「效率優先」轉向「安全優先」的成本代價，正透過物價與稅收逐一顯現。我們正處於一個高通膨、低增長的新平庸時代，過去那種依賴全球化紅利的獲利模式已然失效，但新的增長動能卻尚未能惠及大眾。

省思：尋找動盪時代的錨點

站在2025年的終點，我們該如何檢討與自處？

首先，是「公共性的回歸」。政治不應只是權力的分配，而應回歸到對公共事務的理性辯論。我們需要建立更具包容性的對話機制，對抗那些分裂社會的極端聲音。

其次，是「經濟正義的重構」。在 AI 時代，我們必須重新思考「勞動」的定義與保障。財富的增長若不能帶來生活品質的普遍提升，那麼這種增長將是脆弱且不穩定的。企業在追求獲利的同時，如何負起更實質的社會責任，而非僅止於 ESG 的口號，是未來一年的核心課題。

最後，是「韌性的培養」。2025年告訴我們，不確定性已是唯一的確定。無論是國家還是個人，都需要學會如何在波動中生存。這不是盲目的樂觀，而是在看清現實的殘酷後，依然選擇前行的勇氣。

結語：帶著覺醒走進2026

跨年鐘聲即將敲響。2025年留下的帳單，有些需要用金錢償還，有些則需要用時間與智慧去修補。這是一段痛苦的修正期，但也是覺醒的開端。

我們不必期待2026年會立即迎來太平盛世，但我們可以期待一個更清醒的自己。當我們不再被數據迷惑，當我們開始關注身邊的弱勢，當我們願意為長遠的共好放棄眼前的私利，那才是真正的「新年快樂」。

再見，2025。謝謝你用這一年的顛簸，教會我們如何在這個複雜的世界裡，重新找回人的價值與尊嚴。

