【鄧哲偉專欄】別以偏概全：從人均貢獻度看苗栗高鐵的隱形價值

文/ 鄧哲偉 臺北國際商會理事長

長期以來，台灣輿論在討論高鐵營運效益時，苗栗、彰化、雲林這「新三站」總是被綁在一起，成為各界揶揄「政治設站」或「營運黑洞」的對象。然而，若我們撕掉刻板印象，冷靜地從人口結構、科技產業動向以及城市發展的時序規律來觀察，會驚覺苗栗高鐵站不僅不該被叫屈，它反而是台灣西部廊帶中，最具「跳躍式成長」潛力的戰略支點。

一、 數據背後的真相：人口利用率的「隱形冠軍」

外界常以「總進出人次」來論斷車站價值，這忽視了基礎人口數的巨大差異。根據內政部人口統計，彰化縣人口約 128 萬，雲林縣約 70 萬，而苗栗縣僅約 54 萬。若僅看絕對人次，苗栗自然居於弱勢；但若參考 交通部統計查詢網 的數據，苗栗站的月平均進出人次，竟能在人口基數不到彰化一半的情況下，平均日人流量超越彰化站1600人次。

這項數據揭示了一個事實：苗栗人對高鐵的「人均搭乘率」與「依賴度」並不低於周邊鄰近縣市。苗栗並非沒人搭，而是每一張票的背後，都代表著更高比例的剛性需求，包括外地科技人才的通勤、商務洽公以及年輕族群的返鄉。這種「小基數、高利用」的特性，顯示苗栗高鐵已成為在地居民生活中不可或缺的交通動脈。

二、 後發優勢：設站時間短暫，正是爆發前的蓄勢待發

我們必須承認，高鐵苗栗站的營運時間相對較短。一個交通樞紐的成熟，往往需要十年以上的都市計畫配套與人口遷移週期。目前苗栗高鐵特區正處於「發展轉折點」，許多公共建設與商業開發正以高鐵站為核心如火如荼展開。

從房地產市場的熱度可見一斑。隨著新竹房價外溢，苗栗高鐵特區憑藉著相對親民的房價與「一站進竹科」的交通優勢，已吸引大量竹科首購族進駐。當生活機能趨於完善，人口居住型態從「假日返鄉」轉變為「每日通勤」時，苗栗站的搭乘人數將不再是緩步爬升，而是隨著居住人口的移入，呈現「跳躍式成長」。

三、 矽谷廊帶的南進基地：科技產業的強效引擎

苗栗高鐵不只是苗栗人的高鐵，更是「台灣矽谷」的延伸。隨著行政院推動 「桃竹苗大矽谷計畫」，苗栗已不再是傳統的農業大縣。

從台積電在竹南的先進封測廠，到力積電、京元電子、群聯電子等大廠在 竹南、銅鑼科學園區的布局，苗栗高鐵站扮演了關鍵的物流與人流中心。對這些科技龍頭而言，苗栗站縮短了與竹科總部、南科園區之間的物理距離，實現了「高鐵站即是辦公室延伸」的產業聚落化。這種由產業驅動的客源，比觀光客更具備高貢獻度與穩定性，是支撐車站長期營運的「金牛」。

四、 雙鐵共構與低碳轉型：區域發展的綠色動力

在交通串聯上，苗栗站具備絕佳的 「雙鐵共構」優勢。與台鐵豐富站的無縫銜接，讓旅客能迅速擴散至苗栗市區、後龍、頭份等地。相較於其他需依賴接駁車的高鐵站，苗栗的轉乘效率更高，具備發展低碳旅遊與商務接駁的絕佳條件。

此外，苗栗縣政府正積極推動 高鐵站特定區的招商計畫，導入產專區與醫療生活機能。這種以車站為中心的開發模式，將使苗栗站從一個「單純的交通節點」進化為一個「全機能的微型城市」。

五、看見未來，而非糾結過去

評價一個公共設施的成敗，不應只看它現在「有多少人」，而應看它在未來「能創造多少價值」。苗栗高鐵站正用實力證明，它不是資源的浪費，而是區域翻轉的引擎。隨著大矽谷計畫的推進與高鐵特區人口的剛性增長，我們有理由相信，那些現在對苗栗站冷嘲熱諷的人，未來將會驚訝於它所帶動的驚人產值與運量噴發。別再用舊思維看苗栗高鐵，它正蓄勢待發，準備成為帶動北台灣南端發展的最強發電機。

*專欄反映作者意見，不代表本社立場