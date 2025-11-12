【鄧哲偉專欄】北北基撐傘，桃園躺平：誰在決定我們的颱風假？
鄧哲偉／台北國際商會理事長
第26號颱風「鳳凰」襲台，北北基桃這個「共同生活圈」再次出現了熟悉的劇情，桃園市宣布停班停課，台北、新北、基隆則照常上班。隔天一早，社群上滿滿的留言：「市長好帥！」、「感謝張市長體恤民情！」。
這看似一場網路梗，其實背後藏著制度的矛盾：氣象預報是中央的專業，但放不放假卻是地方的決定。結果，風雨來襲時，全台各地彷彿各自為政，成了一場「行政分權版的颱風亂流」。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，中央氣象署負責提供最新的風力、雨量與警報資訊，各縣市政府再依據地方情況決定是否停班停課。聽起來合理，實際卻常演變成「中央給數據，地方看心情」。
氣象局的數據是一回事，市長的決策又是另一回事。颱風若稍有變化，各縣市長就陷入兩難：放假，被批評「太保守」；不放，被罵「不顧民意」。
這次桃園市「脫勾北北基」，就成了活教材。張善政市長依據兩大理由決定放假：其一是降雨集中、局部積水風險高；其二是避免上下班尖峰時段風雨交加，影響安全。從規範上看，他確實依法有權；但在實務上，卻讓民眾困惑。
既然北北基桃被視為同一生活圈，為什麼標準不同？如果氣象預報相同、颱風半徑相同，為什麼跨一條市界，結果就能截然不同？這其實凸顯出台灣天然災害決策的最大矛盾：「資訊中央化，責任地方化。」
中央氣象署提供全國性的預報模型，但最後要不要放假，要由縣市長拍板。
中央不能強制，地方卻得扛責。這樣的制度設計，既像民主，也像推責。當風小了，民眾罵「氣象局誤報」；當雨大了，民眾罵「市長不放」。於是放假變成了「民意壓力測試」，不是氣象判斷。
更弔詭的是，規定裡明明有詳細標準：平均風力達七級、陣風十級、雨量達一定值，就可宣布停班停課。然而，標準的執行卻取決於「誰敢先宣布」。
於是每次颱風夜，全台上演「放假大戰」：縣市間互相觀望、比速度、拼人氣。
晚一點宣布會被罵「讓家長睡不著」，早一點宣布又怕「風雨不大被笑放心假」。這不是防災，是民調。桃園這次被誇「帥」，或許只是因為市民終於等到一句「放假」；但這份掌聲背後，也折射出台灣防災體系的尷尬現實：我們花了數十年建立中央氣象制度，卻讓地方在最後關頭用政治溫度取代氣象數據。
颱風假應該是科學問題，而不是公關事件。
或許，未來我們該重新檢討——中央是否能建立更明確的「自動化停班課標準」，讓地方不再靠臉書留言看風向；讓人民不用半夜滑手機等市府公告。
畢竟，氣象預測可以誤差，行政決策卻不該亂流。真正帥的，不是那句「市長好帥」，而是一個能讓人民睡得安心、不必看臉書決定明天要不要上班的制度。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：交通部中央氣象署官網
