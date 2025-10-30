【鄧哲偉專欄】台灣無法切割「中國人」到「閩南語」

文／鄧哲偉 臺北國際商會理事長

日前鄭麗文一句「我是中國人」再次引發綠營及其側翼的圍剿。這句基於血脈、歷史與文化傳承的自我認同，卻被硬生生解讀為政治效忠或國籍歸屬的表態，其荒謬程度令人啼笑皆非。這場對「中國人」身份的政治性獵巫，實質上是對歷史和文化真實的粗暴否定，我們有必要從更宏觀的角度撥亂反正。

批評者的邏輯，如同硬生生將一個詞彙從其歷史淵源中抽離，試圖用政治的鐵鎚重新定義。這不禁令人想起我們日常語言中的一個極端例子：當一位長輩說著自祖輩傳下的語言，稱之為「閩南話」或「福佬話」，部分人士卻非要將其抹黑成政治不正確，堅持只能稱之為「台語」。

「閩南話」指涉的是其源頭、語系和廣大的使用區域；「台語」則指涉其在台灣這塊土地上的演變與落地生根。兩者本是兼容並蓄、相互指涉的概念。但非要把「台語」無限上綱，作為唯一正確的政治表述，並否定「閩南話」這一語言學的、地理的稱謂，難道不是在進行一場可笑的身份政治綁架嗎？

同樣的邏輯謬誤，正發生在「台灣人」與「中國人」這組身份認同上。「中國人」代表的是一種文明、一種文化共同體、一套共同的價值觀和數千年的歷史傳承。我們的祖先來自大陸，我們使用漢字書寫，我們慶祝春節、端午、中秋，我們閱讀《三國演義》和《紅樓夢》。這些共同的文化基因和歷史記憶，構成了我們作為「中國人」的深層底色。這份認同，超越了單一政權或特定時期的國界藩籬。

與此同時，我們也是在台灣這塊土地上生活、成長、奮鬥的「台灣人」。我們在這創造了屬於台灣獨特的民主經驗、多元社會與在地文化。因此，「台灣人」是一種在地認同、一種生活方式的體現，它與我們對「中國人」的文化溯源，從來就不存在本質上的衝突。

就像一個人可以既是「台北市民」，也是「中華民國國民」一樣，一個人完全可以同時是「台灣人」和「中國人」。前者是地理和生活經歷的界定，後者是歷史和文化血脈的連結。

對鄭麗文的攻擊，顯露出批評者視野的狹隘與政治操作的低級。他們試圖利用意識形態的對立，將原本多元、豐富、層次分明的身份認同，硬性切割為零和遊戲：選擇「台灣人」，就必須徹底否定「中國人」。這種排他性的鬥爭邏輯，不僅無法讓台灣社會更加團結，反而只會製造無謂的分裂和對立。

我們應當拒絕這種政治勒索。維護對「中國人」的文化認同，並非與台灣的在地主體性相悖，而是讓我們的身份更加完整、更加立體。那些熱衷於將歷史文化當作政治工具的人，最終將發現，人民的共同記憶和血脈連結，是任何政治口號都無法輕易抹除的。

*專欄反映作者意見，不代表本社立場