【鄧哲偉專欄】從劉和然的成全，看見國民黨執政的希望之光

文／鄧哲偉 臺北國際商會理事長

隨著2026年地方大選的腳步漸近，指標性的新北市選戰佈局近日出現了令支持者振奮的轉折。新北市副市長劉和然以一種淡然且大氣的姿態，展現了政治人物少有的「成全」美德，這不僅為副市長李四川的出馬鋪平了道路，更為陷入執政焦慮的國民黨注入了一劑清醒劑：唯有「放下小我，成全大局」，政黨才具備重新贏得人民信任的可能。

劉和然的「成全」：政壇少見的君子之風

長期以來，新北市在侯友宜市長的治理下，建立了一套務實、不花口水的政績體系。劉和然副市長作為市府團隊的核心，對市政的熟悉度與貢獻有目共睹。然而，在面對政黨大環境與勝選戰略的考量下，他選擇了不爭與退讓。這種「成全」並非代表放棄服務，而是一種更高層次的擔當。他深知，面對當前險峻的政治環境，唯有團結出最強的戰將，才能延續新北的穩定發展。

這種君子之風，正是目前國民黨最需要的正能量。過去國民黨常被外界詬病「內鬥內行」，往往在提名階段就耗盡元氣。劉和然的表態，打破了這種宿命，他證明了政治可以不是零和遊戲，而是一場為了共同目標的接力賽。

李四川的承擔：實幹精神的歸位

李四川，人稱「川伯」，其專業、誠懇、與基層接軌的工程師性格，在全台擁有極高的人氣與公信力。他不僅是一位傑出的行政長官，更是溝通藍綠、團結中間選民的公約數。由他出戰新北，是戰略上的「最強棒」，更是民意上的「最大公約數」。李四川願意在各方勸進下挺身而出，這是一種對責任的承擔，而這種承擔能成真，首要功臣便是劉和然的退讓與成全。

2026全台佈局的啟示：台中、新竹、彰化、宜蘭的共同期待

新北市的模式，應該成為國民黨在2026年全台佈局的模範生。放眼未來的台中市、新竹縣、彰化縣與宜蘭縣，這些縣市都面臨著執政延續的挑戰。

在台中市，面對盧秀燕市長的高標治理，接班者如何能在黨內君子之爭中脫穎而出，而不留裂痕？在新竹、彰化與宜蘭，地方實力派人物林立，如何能跳脫家族、派系或個人利益的糾葛，共同推出「最強候選人」？

如果國民黨的政治人物都能秉持「功成不必在我，但功成其中必有我」的精神，像劉和然那樣，以大局為重，以勝選為先，那麼2026年的選戰將不再是各行其是的消耗戰，而是團結一致的總體戰。

結語：為大局，才有可能執政

「大局觀」說來容易，做來極難。但在野黨沒有分裂的本錢，更沒有浪費人才的空間。國民黨若想在未來的中央執政之路上重新立足，就必須從地方選舉開始展現煥然一新的面貌——那是一種和睦、合作、相互扶持的文化。

感謝劉和然的成全，他讓我們看到，當個人利益讓位給集體利益時，希望就會產生。期待這股「成全之風」能吹向全台各個縣市，讓2026年的藍營選情，在君子之爭中凝聚出最強的戰鬥力，真正為台灣民眾謀福利，為大局開新局。

*專欄反映作者意見，不代表本社立場