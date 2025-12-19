【鄧哲偉專欄】從國庫210顆比特幣出發：建請政府積極面對虛擬貨幣浪潮 7

鄧哲偉／台北國際商會理事長

近日，立法委員葛如鈞揭露了一項令外界驚訝的數據：我國政府因司法沒收而持有的比特幣數量高達210餘顆。這筆意外的「國庫資產」讓台灣在無形中擠身全球政府持有量的前段班。然而，這 210 顆比特幣不應僅被視為司法機關的「戰利品」，更應成為台灣重新思考國家金融戰略、推動虛擬資產立法、以及將其納入主權基金配置的起點。

在全球局勢動盪、地緣政治風險升溫的今日，筆者呼籲政府不應再以「旁觀者」的心態看待加密貨幣，而應以更積極的作為，將虛擬資產正式列入國家級的戰略儲備。

第一，完善法制建設：從「防洗錢」轉向「產業促進」

目前台灣對虛擬資產的行政監督，大多仍侷限在「洗錢防制」的防禦性思維。然而，隨着比特幣現貨 ETF 在美國掛牌、全球主要經濟體紛紛建立監管框架，虛擬資產已正式進入主流金融市場。

政府應儘速推動虛擬資產專法的立法工作。完善的法律不僅是為了保護投資人，更是為了給予本土交易所與區塊鏈技術公司明確的發展空間。如果台灣希望在數位金融賽道上不落後於新加坡或香港，就必須建立一套兼具「安全性」與「創新性」的法規環境，讓虛擬資產從灰色地帶走向陽光下，成為國家經濟增長的新引擎。

第二，列入戰略儲備：強化極端情境下的金融韌性

葛如鈞立委所強調的「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，是國家安全層級的金融邏輯。台灣地處地緣政治的核心，面臨著潛在的斷網、封鎖甚至戰爭風險。在極端情境下，傳統的物理黃金搬運困難，而外匯存底中的法定貨幣可能面臨結算受阻或匯率劇烈波動。

比特幣具備「去中心化」與「跨境轉移便捷」的特性，其「數位黃金」的地位已獲得華爾街與多國政府的認可。若政府能將沒收所得的虛擬資產轉為「國家戰略儲備」，並制定透明的持有與管理政策，不僅能對沖通貨膨脹風險，更能在地緣政治危機中，提供國家另一條對外的金融生命線。美國總統川普公開表示建立「國家比特幣儲備」，台灣更應有此遠見。

第三，納入主權基金：優化資產配置的多元性

長期以來，各界不斷呼籲台灣應成立「國家主權基金」，以更靈活的方式管理龐大的外匯資產。未來若主權基金成型，虛擬資產應被列入其資產配置的一部分。

即使是極小比例（如 1% 至 3%）的配置，也能顯著提升投資組合的長期報酬率與抗風險能力。參考國際趨勢，如挪威主權基金或沙烏地阿拉伯的投資佈局，皆已透過各種管道接觸數位資產。台灣的金融思維不應被傳統貨幣框架所束縛，應將比特幣等高共識的虛擬資產視為資產配置的常態選項，確保國家財富在數位時代能持續增長。

結語：數位國力的競賽，台灣沒有遲疑的空間

這 210 顆比特幣的「盤點結果」，給了台灣政府一個完美的轉型契機。這不僅是資產清算的問題，更是數位國力的展現。

我們正處於全球金融體系重塑的十字路口。筆者強烈建議政府：由行政院層級主導，跨部會研議將虛擬貨幣納入國家戰略資源的藍圖，並同步推動相關法律的修訂。我們不能只滿足於「意外」成為比特幣持有大國，而應主動出擊，將虛擬資產轉化為捍衛國家金融主權與韌性的堅實盾牌。

在數位金融的競賽中，領先者定義規則，落後者受制於人。台灣，絕不能在這一場「數位黃金」的浪潮中缺席。

