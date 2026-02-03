【鄧哲偉專欄】從「華許效應」看美中競爭：美元霸權依舊是終極殺手鐧 3

鄧哲偉／台北國際商會理事長

2026年初，全球金融市場經歷了一場無聲卻劇烈的震盪。僅僅因為美國總統川普提名了凱文·華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席，全球資產——從黃金、白銀到新興市場貨幣——隨即應聲重挫。這場「金融地震」再次向世人宣告了一個殘酷的現實：即便在美中長期對峙、去美元化呼聲高漲的今天，美國只需撥動一根「利率與金融人事」的琴弦，依然能決定全球財富的生殺大權。

一、 金融「降維打擊」：美元仍是世界的神經中樞

華許獲提名引發的「金銀史詩級崩跌」與美元指數的強勢回歸，揭示了美中競爭中一個最底層的落差：金融主權。 過去幾年，中國在電動車、半導體與基礎建設上展現了驚人的實力，但華許效應證明了，實體經濟的領先在金融手段面前，往往面臨「降維打擊」。美元不只是結算工具，它是全球信用的背書與流動性的總閘門。美元計價的絕對控制： 當聯準會釋放縮表（QT）或政策轉向信號，全球資金便會如潮汐般回流美國。這種「貨幣潮汐」能瞬間蒸發他國數年的經濟增長果實。金融體制改革的威懾： 華許所代表的「健全貨幣」與「縮減資產負債表」主張，實際上是在重塑美元的稀缺性。只要全球債務與貿易仍以美元計價，美國就能透過人事任命與貨幣政策，實施無感卻致命的財富分配。

二、 中國大陸的軟肋：缺乏對等的金融「制空權」

中國大陸若想在綜合國力上超越美國，實體製造是「盾」，金融實力才是「矛」。目前的困局在於，中國雖然具備強大的工業生產能力，但在全球金融架構中仍缺乏話語權。資本帳項的限制： 只要人民幣無法完全自由兌換，就難以成為真正的全球避險天堂。定價權的缺失： 即使中國大陸是全球最大的黃金與原物料進口國，但定價權依然握在紐約與倫敦的交易所手中。 若沒有與實體經濟匹配的金融體系、深厚的債券市場以及全球公認的法治信用，中國大陸在美中博弈中，就像是一位拿著重盾卻沒有制空權的戰士，隨時可能被美元的利率飛彈精準打擊。

三、 台灣的處境：小島如何招架金融巨浪？

對於台灣這樣高度依賴出口的小型開放經濟體，美國金融手段的衝擊是避無可避的。當美元強升、外資撤離時，台灣的股匯市往往首當其衝。在這種「大象打架，草皮遭殃」的環境下，台灣要如何安身立命？

1. 韌性外匯與戰略儲備： 台灣應持續強化外匯存底的多元化配置，除了美元資產，應更靈活地佈局實體黃金或具抗通膨屬性的生產力工具，以應對「名目繁榮、實質縮水」的時代。

2. 產業結構的「不可替代性」： 金融手段雖然強大，但最終仍需服務於實體需求。台灣的半導體產業是全球科技心臟，這是我國最核心的「金融避險工具」。只要全球離不開台灣的技術，台灣就有籌碼在金融波動中換取相對穩定的生存空間。

3. 避開槓桿，回歸生產力： 在高波動時代，台灣的企業與個人應降低過度擴張的財務槓桿。當「低通膨、低波動」的溫室時代結束，唯有具備高度生產力與靈活轉向能力的個體，才能在美元浪潮中生存。

凱文·華許的提名，給全球上了一堂震撼的金融課。美中競爭的勝負手，短期在科技，長期則在金融。台灣無需幻想能對抗這股巨浪，但必須學會「在波動中衝浪」。認清美元霸權的現實，強化自身的產業韌性，並在金融決策上保持高度警覺，這才是我們在巨獸博弈下最務實的生存之道。

