【鄧哲偉專欄】打詐變「全民當賊看」？當奉公守法成了領錢時的沉重負擔 15

鄧哲偉／台北國際商會理事長

近日媒體報導，台灣詐騙橫行，全台萬家超商已淪為「防詐重災區」。從假抽獎個資、幽靈包裹到 ATM 車手，詐欺集團將觸手伸進了民眾生活的每一個角落。然而，在「打詐專法」上路一年多後的今天，受害金額不降反升，更令人心寒的是，政府防詐的手段，似乎正逐漸轉化為對一般守法公民的「集體不信任」。

我領的是生活費，不是犯罪所得

作為一名奉公守法的「老」國民，筆者近期在郵局ATM領錢時，一個月內竟被警察盤查了兩次。面對員警謹慎的眼神，我忍不住自嘲地問：「警察先生，你看我有像那些領完錢就跑的年輕車手嗎？」

員警無奈表示，這區是「重點區域」。不僅是ATM，現在走進銀行臨櫃辦事，更是一場耐心測驗。匯款給家人、提領自己的存款，都要面臨行員如審訊般的質疑：這錢做什麼？你認識對方嗎？你們怎麼認識的？那種「把你當賊看」的預設立場，讓原本單純的金融服務，變成了一場充滿屈辱感的「清白證明」。

超商前線的無奈：店員與民眾的雙輸

超商業者如今也陷入困境。店員在處理收銀、補貨之餘，還得兼任「偵探」：盯著誰領了幽靈包裹、勸阻被洗腦的民眾買點數，甚至要留意 ATM 前是否站著可疑車手。

這不僅增加了店員的負擔，更讓便利商店這個充滿鄰里溫情的地方，變得風聲唳唳。超商業者期盼與警方連線，是為了保障店員安全；但從另一個角度看，這也象徵著我們的社會信任體系徹底崩解。當領錢、取貨這類生活日常，都要在監視器與警政監控下戰戰兢兢地完成，我們犧牲的隱私與尊嚴，難道就是打詐唯一的代價？

治本之道：別再讓老百姓「自證清白」

筆者認為，目前政府的打詐策略陷入了嚴重的「末端攔截」迷思。這種做法是把防詐壓力轉嫁給最底層的民眾與第一線從業人員。要老百姓不斷證明「我不是詐騙」，本質上就是一種行政怠惰。

與其對普通人施加更嚴苛、更繁瑣的證明程序，政府更應從源頭施展鐵腕：

亂世用重典： 詐騙犯刑期過輕、假釋容易，早已是社會公憤。若不提高罰則，讓詐騙犯意識到「代價遠高於收益」，末端再怎麼攔截也是治標不治本。

高額檢舉獎金： 與其讓超商店員冒險報警，不如設立足以誘發「集團內鬥」的高額舉報獎金。讓犯罪組織內部因猜忌而瓦解，效率遠高於在 ATM 前盤查白髮蒼蒼的老百姓。

科技防阻取代人工騷擾： 應利用 AI 與金流追蹤在系統後端攔截異常交易，而非在前端對每一位取款市民進行「眼神關切」。

結語：還給社會一份應有的尊嚴

打詐的目的是為了讓社會更安全，而不是讓每個人都生活在被懷疑的陰影下。我們支持政府打擊犯罪，但不能因為「極少數」的詐騙，就搞得「人人皆賊」。

請政府將力氣花在追捕真正的詐騙首腦、追回贓款，並建立真正的源頭阻斷機制。別再讓領個錢的老百姓，還得對著警察或店員苦笑解釋自己不是壞人。這不是打詐，這是在騷擾百姓的正常生活。

