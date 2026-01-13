【鄧哲偉專欄】支持美國跨境追責 台灣準備好承擔同樣邏輯了嗎？ 3

鄧哲偉／台北國際商會理事長

美國日前以毒品犯罪與危害國際安全為由，對委內瑞拉總統提出刑事指控，甚至公開懸賞抓捕。此舉未經聯合國安理會授權，也未循國際刑事法院（ICC）程序，而是單方面以美國國內法，對他國現任元首主張司法權。在國際社會引發高度爭議之際，台灣輿論卻多半選擇附和，將其視為民主陣營對威權政權的正義追究。

但問題在於，當台灣選擇在原則上認同這種行動時，是否也準備好承擔其全面適用的後果？

從國際法角度來看，現任國家元首原本享有高度的外交與司法豁免，除非經國際共識機制處理，否則強行追責往往被視為政治行為而非司法正義。美國此次作法，實質上是將「價值立場」凌駕於既有國際秩序之上，建立一個危險的示範：強權可以定義法律、選擇對象，並跨越主權界線執行制裁與追捕。

若這套邏輯只存在於美國手中，或許仍可被包裝為特例；但國際政治的現實是，先例一旦成立，就必然會被他國援引與複製。

將視角轉回台灣。中國大陸長期主張台灣屬於中國一部分，並已建立完整法律體系，包括反分裂國家法、刑法與國安相關法規，將「分裂國家」視為嚴重犯罪。在這套論述中，台灣政治人物並非「外國元首或外國官員」，而是被界定為「涉嫌違反中國法律的內部行為者」。

那麼，當台灣輿論今天選擇支持「美國可以抓捕他國總統」，是否也意味著，在邏輯上一旦中國大陸比照美國模式，對特定台灣政治人物主張司法責任，台灣便難以再用「主權不可侵犯」完全否定？

這正是台灣最危險的戰略矛盾所在。不是喜不喜歡某個國家，而是原則是否一致。當台灣對強權的域外司法行為選擇性喝采，實際上正削弱自身在國際上主張法治、程序與主權的論述基礎。

對一個非強權國家而言，外交與國際立場最大的資產從來不是情緒站隊，而是「論述的一致性與自我保護的邏輯」。一旦這套邏輯被打破，未來任何針對台灣的高壓行動，都可能被包裝成「援引既有國際先例」。

台灣真正需要的，不是為他國行動即時鼓掌，而是冷靜評估最壞情境：如果同樣的法律與政治手段被用在台灣身上，我們是否還站得住腳？

國際政治從不替弱者保留例外。今天被視為正義的行動，明天就可能成為反噬自身的工具。對台灣而言，慎防先例，遠比站對隊伍更重要。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Donald J. Trump臉書

