【鄧哲偉專欄】日本有事，台灣必定出事

文/ 鄧哲偉 臺北國際商會理事長

近年東亞局勢的緊繃速度，已讓人明顯感受到情勢正從「可控風險」走向「不可逆緊張」。中日之間在東海的摩擦不再只是升溫，而是進入可能擦槍走火的新階段。釣魚台周邊艦機活動頻繁，日本加速強化自衛隊部署，中國則持續擴大海警與軍機的活動範圍。這些現象全都指向一個結論：東亞正走向不安全的未來。

許多台灣人依然把東海看成「與我無關」的對峙，但事實恰好相反。台灣與東海本就是一體兩面的戰略空間，日本一旦有事，台灣絕無可能置身事外。

日本海域一旦開戰，台灣就在戰區邊緣

台灣北部海空域與釣魚台、沖繩周邊連成同一戰略走廊。中國若對日本採取軍事行動，絕不會容許台灣成為美日的情報補給或支援平台。因此，北京必然會同步對台施壓，甚至直接封鎖台灣與日本航道，以確保戰略主動。換句話說，日本一旦開戰，台灣的安全情勢會瞬間升溫，這不是選項，而是地理決定的命運。

美日安保啟動的那一刻，就是台灣被捲入的那一刻

美軍在日本的基地是印太防衛網絡的核心。一旦中國攻擊日本，美日安保條約必然啟動，美軍勢必介入。美軍介入後，台海與琉球的安全線將瞬間合而為一。美軍動作增多，北京對台行動也會同步升級，自然使台灣海域成為軍艦與軍機的高風險走廊。台灣不需要聲明加入戰事，也不會被徵詢意見，美日安保啟動的當下，就是台灣捲入的當下。

航道封鎖的衝擊，遠比飛彈襲擊更致命

多數民眾以為「台灣沒被攻擊就沒事」，但真正致命的不是飛彈，而是航道。台灣七成能源、四成以上貿易，都要經過日本周邊海域。只要該區爆發衝突，商船避險、保險費飆升、海運停航，台灣的電力、工業供應鏈、生活物資，都會在幾週內出現缺口。也就是說，台灣不用被打，經濟就會先倒下。這種風險是真實且迫近的。

東亞三線緊張，都跟台灣有關

東亞三線同時繃緊，任何一點爆開都會牽動台灣，更值得警惕的是，東亞已經形成三條同步升溫的「戰略拉鋸線」。南海：菲中對抗持續升級。台海：解放軍壓力年年加大。東海：中日衝突風險快速上升。這三條線不再是各自獨立，而是牽一髮動全身。一旦東海爆開，台海和南海的緊張會同步加劇。對台灣而言，這不是國際新聞，而是生存問題。過去常說「台灣有事，日本必定有事」，但以目前架構來看，真正的現實是：「日本有事，台灣必定出事」。

與其寄望克制，不如提前準備

面對可能隨時爆發的區域震盪，台灣不能再抱持「東海是別人的問題」的幻覺。真正該做的，是提前做好準備：強化與美日的戰略溝通，確保在危機時不被排除。加速能源、糧食與民生物資的戰略儲備，避免航道被封就陷入停擺。強化關鍵基礎設施的韌性：交通、通信、醫療必須確保在區域動盪中仍能運作。提升社會對地緣風險的理解，放下「事不關己」的心態。

台灣處於東亞最敏感的節點，任何區域衝突都可能牽動台灣的未來。日本若有事，台灣一定跟著出事，這不是危言聳聽，而是地圖與戰略共同寫下的現實。在局勢愈走愈緊的當下，台灣需要的是更清醒的判斷、更務實的準備，而不是寄望風暴永遠不會來。

