【鄧哲偉專欄】歷史性「超級多數」之後：高市早苗政權下的東亞經貿隱憂 7

鄧哲偉／台北國際商會理事長

2026年初，日本政壇寫下了戰後史的新篇章。高市早苗首相率領自民黨在第51屆眾議院選舉中奪下316席，突破了三分之二的絕對多數門檻。這不僅是日本女性參政的里程碑，更是日本選民在多變國際局勢下，選擇擁抱「強人領導」與「大膽財政」的強烈信號。甚至遠在美國的川普總統也第一時間背書，顯見「高市時代」已跨越國界。

然而，筆者認為在慶祝「高市大勝利」的同時，我們必須冷靜審視這股巨大權力背後潛藏的三大隱憂。這不僅關乎日本的國運，更直接影響包含台灣在內的亞太供應鏈穩定。

廣告 廣告

一、 「高市經濟學」的雙面刃：財政紀律與匯率震盪

高市首相勝選的核心訴求是「減稅與擴張性財政」。她承諾透過削減消費稅與增加政府支出來提振內需，這在短期內確實能刺激股市，但對長期經貿環境而言，卻是一場豪賭。

日本目前的國債負擔已是世界之冠，當政權掌握了「超級多數」而缺乏有力在野黨監督時，極易陷入「民粹式財政」的陷阱。一旦市場對日本財政紀律失去信心，引發日圓匯率劇烈波動，將直接衝擊到亞太地區的貿易結算與跨境投資。對個人或企業而言，不穩定的日圓走勢，往往比地緣政治衝突更具實質傷害。

二、 絕對權力的副作用：憲法修正與區域對立的加劇

眾議院三分之二的席次，意味著高市政權掌握了發動「憲法修正」的門票。高市早苗長期主張修改憲法第九條，推動日本走向國家正常化。在擁有絕對權力的背景下，這項歷史性的工程極可能加速啟動。

雖然這符合日本右翼選民的期待，但從國際商務視角來看，這將是地緣風險的催化劑。日本與中國作為東亞兩大經濟體，經貿往來極深。高市首相若在修憲或靖國神社等敏感問題上採取過於強硬的姿態，極易誘發北京方面的經濟制裁或關稅報復。這種「硬碰硬」的政治博弈，將導致跨國企業被迫在供應鏈上進行更激進的「去風險化」，增加企業的營運成本與不確定性。

三、 「川普—高市」結盟下的保護主義陰影

川普總統的祝賀，預告了美日同盟將進入前所未有的「合流期」。雖然這對印太戰略安全有利，但對全球貿易體系卻可能是一項挑戰。

兩位領導人皆強調「本國優先」的強人特質，這是否意味著美日將聯合走向更封閉的雙邊貿易壁壘？當兩大經濟體過度強調產業回流與保護主義時，像台灣這樣高度依賴多邊貿易體系的經濟體，可能會面臨被邊緣化的風險。高市首相如何在「大國博弈」與「自由貿易」之間取得平衡，將是她除了政治勝利外，必須面對的經貿試煉。

結語：權力愈大，責任愈重

高市早苗首相的勝選，是日本選民交付的沈重信託。從台北的角度看東京，我們樂見一位強有力且友台的領導人出現，但也由衷希望高市政權能意識到：「超級多數」是推動改革的利劍，亦可能成為割裂亞太和平的利刃。

對商業界而言，穩定的貨幣、預測性強的法遵環境以及和平的區域關係，才是繁榮的基礎。期待高市首相在展現政治魄力的同時，能以更精準的財政手段與更細膩的外交手腕，帶領日本乃至東亞走出一條穩定且共榮的道路。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Anwar Ibrahim臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【鄧哲偉專欄】打詐變「全民當賊看」？當奉公守法成了領錢時的沉重負擔

【鄧哲偉專欄】評「教召全面14天」：莫讓美意淪為勞民傷財的紙上談兵

【文章轉載請註明出處】