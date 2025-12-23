【鄧哲偉專欄】苗栗起飛：山城的華麗轉身，肯定鍾東錦施政遠見 7

鄧哲偉／台北國際商會理事長

身為苗栗人，過去我們常被戲稱為「山城」，雖然有著優美的自然風光與深厚的客家文化，但在產業發展與城市競爭力上，似乎總在追趕鄰近的竹、中兩都。然而，隨著「桃竹苗大矽谷計畫」的啟動，我深深感受到家鄉正在經歷一場前所未有的變革。這一次，苗栗不再只是過客路過的風景，而是正式站在科技浪潮的尖端。苗栗，真的要起飛了！

產業領航：大矽谷計畫下的苗栗新座標

行政院推動的「桃竹苗大矽谷計畫」，將苗栗納入國家級的科技廊帶，這不只是一項產業政策，更是一次改寫地方命運的契機。過去，苗栗的人口外移與老化是沈痛的現實；現在，隨著竹科動能向南延伸，苗栗具備充足的工業用地、便捷的交通體系與相對親民的房價，正成為高科技人才與年輕家庭的新選擇。

特別是苗栗高鐵園區，這裡正從一片荒地轉變為充滿科技感與未來感的新核心。這裡不僅具備一日生活圈的交通優勢，隨著新興產業園區的規劃與招商，未來的苗栗將不再只是竹科的後花園，而是具備自主研發與生產能力的科技重鎮。

縣長的遠見：教育不能等，「Plan B」的果斷決策

然而，產業的起飛，最關鍵的支撐力在於「人才」與「生活機能」。我非常認同鍾東錦縣長所說的：「孩子不會等到所有計畫都到位，才開始長大！」

在追求發展的過程中，鍾縣長展現了務實且精準的施政風格。面對大矽谷計畫帶來的年輕族群，教育需求迫在眉睫。然而，中央對於在科學園區設置實驗中學的態度，往往受限於繁瑣的官僚程序與冗長的評估時程。如果我們只是消極地等待中央拍板，苗栗的孩子與家長將在不確定性中虛耗。

當 A 方案（實驗中學）仍在制度流程中緩步前行時，縣長展現了非凡的執行力，果斷啟動了「Plan B」。這不僅是應變，更是一種「主動出擊」。鍾縣長深刻意識到，苗栗的教育準備必須超前部署，不能讓縣民的期待被卡在公文往返之間。

產學合作：與陽明交大攜手，點亮苗栗教育之光

近期苗栗縣政府正式與國立陽明交通大學完成簽約合作，這無疑是苗栗教育史上的重要里程碑。陽明交大作為國內頂尖的科研學府，其資源的挹注，將為苗栗的高等教育、產學連結與人才培育帶來質的飛躍。

這項合作計畫代表了縣府「產業發展、教育同步」的長期布局已具雛形。透過頂尖大學的合作，未來幾年內，苗栗的孩子在家鄉就能接觸到最前瞻的科學教育，與國際、與產業接軌。對於家長而言，這是一劑強心針；對於苗栗而言，這是留住人才、吸引人才最實質的承諾。

結語：看見前方的光，為苗栗的進步大聲喝采

身為一名苗栗鄉親，我要給予鍾東錦縣長與縣府團隊大大的肯定與鼓勵。在充滿挑戰與不確定的時代，領導者的角色不只是發現問題，更是要「創造出口」。

苗栗高鐵特區的創新布局、產學園區的逐步成型，加上與陽明交大的強強聯手，這一切都證明了：苗栗已經準備好了。我們不僅有硬體的建設，更有軟體的教育配套。

山沒有轉，但我們沒有選擇停下來。鍾縣長帶領縣府團隊在困境中尋找路徑，在等待中創造機會。現在的苗栗，正展現出前所未有的活力與自信。我看見了前方的路，已經露出了璀璨的光。苗栗起飛，不再是口號，而是正在發生、令人驕傲的現實！

