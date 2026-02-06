【鄧哲偉專欄】評「教召全面14天」：莫讓美意淪為勞民傷財的紙上談兵 3

鄧哲偉／台北國際商會理事長

國防部長顧立雄近日投下一枚震撼彈，宣布今年起全面實施14天教召，正式宣告5至7天的舊制進入歷史。同時，漢光42號演習也將延續10天9夜的「無劇本」模式。這份看似氣勢如虹的「實戰化」成績單，在軍方眼中是強化戰力的良藥，但在百萬後備軍人與中小企業眼中，卻可能是一場缺乏配套的體力與經濟磨耗。

我們支持國防改革，但軍事決策不應只是「數字大躍進」。單純將天數從 5 天拉長到 14 天，若核心的訓練思維與後勤體系沒有翻修，最終恐怕只是「戰力沒變強，民怨先沸騰」。

一、 訓練質量的迷思：時間不等於強度，量化不代表進化

國防部強調「實施10天9夜連續對抗」，聽起來確實比過往的營區課程精進許多。然而，我們要問的是：師資在哪裡？裝備在哪裡？

1.專長錯置的老問題：長期以來，教召最為人詬病的就是「步槍兵去操作迫砲、通訊兵去挖散兵坑」。如果專長不符的問題不解決，把人關在野外 14 天，也只是讓他在陣地裡「發呆的時間」變長而已。

2.基層幹部的負荷：全面14天化意味著訓量暴增。目前常備部隊已因一年義務役回歸而焦頭爛額，是否有足夠的高素質教官能指導高難度的「戰術測驗」？若只是讓召集兵跟著疲憊的基層幹部在野外「消耗天數」，這種訓練對提升防衛能力的實質邊際效益極低。

二、 社會韌性的隱憂：被犧牲的經濟骨幹

國防部在規劃政策時，似乎鮮少考慮到台灣特殊的社會結構。台灣經濟由超過160萬家中小企業支撐，而教召的主要對象（25-35歲）正是這些企業的中流砥柱。

14 天的連鎖反應：5到7天的缺席，企業尚能咬牙苦撐；但14天加上前後準備期，形同勞動力真空三週。對於一人公司、自營業者或是領日薪的基層勞工來說，這不只是「薪資補貼」能解決的問題，而是客戶流失與職場競爭力的實質傷害。

「國防韌性」不該建立在「民生耗損」之上。如果民眾對教召感到厭惡而非榮譽，這種「民心士氣」的崩解，本身就是國防的最大威脅。

三、 後勤補給的真實考驗：官兵不是鐵打的

「10天9夜」的連續對抗，對後勤是極大考驗。過往教召常發生飲水不足、衛浴設備簡陋、甚至熱食供應脫節的情況。「戰場經營」不能只靠官兵的意志力去「硬扛」。

如果軍方無法提供現代化的野戰衛生設施與營養補給，導致官兵在演習期間大量出現熱傷害、皮膚病或體力透支，這不僅無法驗證戰力，反而是在和平時期造成不必要的損耗。實戰化訓練需要的是「科學化」的後勤，而非停留在抗戰時期的「吃苦當吃補」。

四、 政策建言：走向「精準動員」而非「盲目齊一」

與其一刀切地取消舊制，國防部更應展現靈活的思維：

1.分類分級召集：針對高戰技需求（如無人機、反裝甲、防空飛彈）的後備兵力，實施14天精實訓練，給予高額補貼；而一般守備或勤務部隊，應維持 5 至 7 天的重點訓練，平衡社會衝擊。

2.績效導向解召：引入「戰技簽證」制度。若召集人員能在短時間內通過合格測試，應給予提前解召或未來減免召集的激勵方案，讓「強兵」成為自發的榮譽，而非強制的苦差事。

3.補償機制實質化：除了給召集兵薪資，更應給予受影響的企業實質稅賦減免，讓「全民國防」的成本由政府與民間合比例地分擔。

結語：別讓改革淪為「數字遊戲」

顧立雄部長上任以來，確實展現了推動改革的魄力，但「全面14天教召」的配套是否到位，各界仍持保留態度。國防韌性的核心在於「精銳」與「民心」，而非把人民留在陣地裡的時間極大化。

面對 2026 年更加複雜的台海情勢，我們需要的是一套能讓官兵信服、企業支持、戰力實質提升的動員制度。若只是為了交出一份「天數變長」的報告，那這場改革，恐怕將成為國軍與民間關係的一場大災難。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

