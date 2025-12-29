【鄧哲偉專欄】軍演與台股的脫鉤現象 台灣「韌性經濟」的新常態

照片來源：空軍網站截圖

鄧哲偉／台北國際商會理事長

2025 年末，台海局勢再度成為全球聚焦的風暴中心。解放軍宣布展開名為「正義使命-2025」的大規模環台演習，各界高度關注。若依照過往的劇本，這類高強度的軍事威壓通常會伴隨著市場恐慌、外匯震盪與股市重挫。然而，2025 年 12 月 29 日的台股表現卻令國際觀察家大為震驚：大盤不僅未見恐慌性拋售，反而開高走高，終場以紅盤收復失地，甚至在軍演期間再次挑戰歷史高點。

這種「軍演越演，台股越漲」的奇特現象，背後究竟隱藏了什麼樣的訊號？回顧台灣近三十年的金融史，我們可以發現這並非單純的市場僥倖，而是一場關於經濟結構、內資實力與民心自信的集體進化。

從戰慄到淡定：跨越三十年的心理門檻

要理解今日台灣人的淡定，必須先回顧 1996 年台海飛彈危機時的肅殺氣氛。當年解放軍對台試射飛彈，台灣社會隨即陷入高度焦慮，市場流傳著「戰爭即將爆發」的傳言，導致台股在短時間內重挫超過 15% 至 20%，銀行門口甚至出現排隊換美金、民眾爭相拋售資產的現象。那是一個民心極度脆弱、對未來充滿不確定感的年代。

然而，隨著時間推移，台灣社會展現了驚人的學習曲線。2022 年 8 月，當美國眾議院議長裴洛西訪台引發大規模軍演時，台股雖有震盪，但隨即在數日內修復失地。到了 2024 年的「聯合利劍-2024B」演習，當天台股甚至逆勢上漲 73 點，外資撤出的規模也遠低於預期。

到了 2025 年的「正義使命」演習，市場的反應更是寫下了新頁。即便演習規模聲稱超越往年，但台股大盤在開盤即展現強勁買氣，投資者幾乎視軍事威脅為「雜訊」而非「重大利空」。根據民調數據顯示，已有近半數的台灣民眾對於對岸的演習感到「無感」，這種無感並非麻木，而是一種基於現實判斷後的集體理性。

脫鉤的三大關鍵：矽盾、內資與心理韌性

為什麼軍演利空不再靈驗？首先，是台灣經濟結構的本質改變。在 2024 至 2025 年的全球 AI 浪潮下，台灣已從「地緣政治危險區」轉變為「全球科技命脈」。以台積電為首的半導體供應鏈，支撐了全球 AI 基礎設施。投資人意識到，台灣的安危直接掛鉤全球經濟，這種「大到不能倒」的戰略地位，成為台股最強悍的防護網。

其次，是資本市場結構的質變。過去台股深受外資進出牽制，地緣政治一有風吹草動，外資便會提款。但近年來，台灣國內資金力量大增，高股息 ETF 與各類主動型基金吸引了大量本土資金進駐。當外資因政治考量短暫避險時，強大的內資買盤反而視之為低接良機。這種「內資護盤、全民共信」的模式，有效地抵銷了國際政治帶來的波動。

最後，也是最核心的一點：台灣民心的集體進化。長年的政治壓力測試，讓台灣社會發展出了一種獨特的「民主韌性」。當威脅成為常態，威脅的邊際效用便會遞減。民眾逐漸看清，軍事演習的性質已從實戰試探轉向心理博弈。當大眾不再因為恐嚇而交出籌碼時，對岸的心理作戰便宣告失效。

結論：自信是最好的防禦

「正義使命-2025」演習最終在台股的紅盤中顯得有些尷尬。這不僅僅是投資者的勝利，更是台灣社會成熟度的展現。台股的「視而不見」，並非鴕鳥心態，而是因為台灣人已經看見了更遠的未來——一個建立在科技實力與心理韌性上的強大自我。

當硝煙散去，留下的不是廢墟，而是更堅韌的市場與更有信心的民心。這或許是那些試圖以軍演撼動人心者，最不願見到、卻也最真實的數據。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

