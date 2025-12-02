【鄧哲偉專欄】銀行恐被虛擬貨幣交易所悄悄取代?

文／鄧哲偉 臺北國際商會理事長

銀行可能不會在一夕之間倒下，但它們「正在被時代溶解」。真正推倒這堵百年高牆的，不是大型金融危機，而是多數人尚未察覺的力量──虛擬貨幣交易所（Crypto Exchange）。

站在 2025 年回望全球金融版圖，我們看到一個令人不寒而慄的現象：加密貨幣交易所的功能正全面蠶食銀行的業務，而銀行卻毫無招架之力。 若台灣仍以 20 世紀的監管思維面對 21 世紀的金融科技，未來消失的可能不只是銀行，而是我們在全球競爭中的位置。

一、交易所服務像銀行——且更快、更便宜

傳統銀行的業務涵蓋：匯兌、借貸、理財、跨境轉帳。然而現在打開任何一家大型虛擬貨幣交易所，你會發現：即時跨境轉帳（快到銀行難以追上）、穩定幣儲值帳戶（功能類似外幣活存）、去中心化借貸（利率透明、不需信用審查）、24 小時交易零休假、即時資產轉換（例如美元穩定幣轉比特幣，秒到）。銀行花三天以上才能收到的國際匯款，在交易所裡可能 3 秒完成，銀行收 20～40 美元手續費的跨境匯款，交易所可能只要 0.1 美元。試問：如果一個服務更快、更便宜、更透明，用戶會選誰？

二、銀行最賺錢的兩項業務，正在「被迫邊緣化」

銀行的獲利結構主要來自兩方面，一則是手續費（跨境匯兌、轉帳），但穩定幣 USDT、USDC 已成全球最大跨境匯款工具，2024 年穩定幣年交易額突破 3 兆美元，規模已逼近 VISA 全年處理量。交易所「幾乎免費」的轉帳，使銀行的國際匯款業務逐年萎縮。另一則是利差（存款與放款）但新一代金融科技正在撬開這塊根基：DeFi 借貸可提供遠高於銀行的利率、交易所的「質押」（staking）提供穩定回報、全球越來越多人把資金放在交易所與去中心化錢包，而非銀行。這意味著銀行失去存款來源，等於失去放款能力。銀行之所以能長存，是因為人們願意把錢放在它那裡。但假如大家的錢開始放在交易所，銀行最根本的存在理由就開始崩裂。

三、交易所正在變成「全球企業的金庫」

美國上市公司已開始把虛擬貨幣納入企業資產，甚至有人用交易所當主要金庫。理由很簡單，交易所在不同國家都能即時調動資金、穩定幣比外幣帳戶更好管理、匯差成本比銀行低、交易所可以同時做支付、換匯、資金管理。當企業財務開始離開銀行，銀行的商業模式將面臨難以逆轉的衰退。

四、加密金融的普及速度，遠超過銀行能反應的速度

銀行最大的問題不是「做不到」，而是反應太慢。監管程序冗長，系統更新緩慢多數仍依賴紙本與人工，無法做到 24 小時全球跨境服務。但交易所在卻快速演化，幾乎三個月更新一次核心功能、全球用戶即時上線、跨境天生無障礙、更容易吸引年輕族群。25 歲以下的新世代，越來越多人根本不去銀行開戶。因為他們第一個接觸的不是銀行，是交易所。金融是一個世代移轉的產業。銀行如果失去下一代，就等於失去未來。

五、最危險的是：台灣還以為「虛擬貨幣只是投機品」

全球正把交易所視為「下一代銀行」。但台灣的監管仍停留在「防詐騙」層級。我們忽略了三件事：全球金融秩序正從美元霸權轉向穩定幣主導、交易所正變成跨國企業的主要金融工具、銀行的功能越來越多被取代，而虛擬貨幣成為基礎金融基建若台灣不調整監管方向，我們的金融業可能會像通訊業在 3G 時代錯失機會一樣——不是被敵人打敗，而是被世界拋下。

結語：別讓台灣的銀行「失去必要性」

銀行的消失並不是建築物倒下，而是「人們不再需要它」。當交易所能提供更快、更透明、更全球化的金融服務，銀行便只剩下監管制度保護的外殼。未來 10 年金融產業真正的競爭，不是銀行與銀行之間的戰爭，而是銀行與交易所的文明更替。台灣若繼續低估虛擬貨幣與交易所的重要性，我們未來可能會面對一個殘酷現實——不是銀行消失，而是我們在全球金融棋局中的位置消失。

%E9%84%A7%E5%93%B2%E5%81%89 3

*專欄反映作者意見，不代表本社立場