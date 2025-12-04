【鄧哲偉專欄】面對美方公然宣示轉移供應鏈，政府豈能沉默配合！

文/ 鄧哲偉 臺北國際商會理事長

近日，美國商務部長盧特尼克的一席話，如同一記響亮的耳光，打在那些仍沈浸於「台美關係史上最好」迷夢的人臉上。盧特尼克直言不諱地指出，不僅要讓台灣協助訓練美國工程師與勞工，更毫不遮掩地曝露最終戰略目標——將整個半導體供應鏈從台灣轉移至美國。

面對盟友如此赤裸裸地宣告要「掏空」台灣的核心優勢，我們原本期待台灣政府能展現捍衛國家利益的腰桿與底氣，未料換來的卻是一片死寂的沈默，甚至還在政策上亦步亦趨地配合。這種「被賣了還幫忙數錢」的荒謬劇碼，正在將台灣引以為傲的科技王國一步步消解，將國家推向經濟與戰安的雙重險境。

首先，我們必須看清美國「再工業化」與「供應鏈韌性」的本質。從「讓美國再次偉大」到《晶片法案》，乃至於盧特尼克此刻的直白宣示，美國的戰略邏輯一脈相承且清晰無比：美國不能容忍其核心科技命脈掌握在他國手中，即便這個國家是「理念相近」的台灣。美方的目標從來不是「保護台灣的半導體產業」，而是「將台灣的半導體能力複製並移植到美國本土」。當盧特尼克談論「由台灣訓練美國勞工」時，這不僅僅是技術交流，而是一場大規模的「智慧財產與技術職能的單向輸血」。台積電之所以強大，依賴的不僅是機台，更是台灣工程師獨有的高素質、高紀律與輪班文化；美方現在要做的，就是透過政治壓力與鉅額補貼，強行將這套難以複製的軟實力搬移過海。

然而，最令人心寒的並非美方的強勢索求，畢竟大國博弈講求的是國家利益，美方為其本國謀算無可厚非；真正令人憤慨的，是台灣政府面對此一生死存亡議題時的態度。

當美方官員公然表示目標是「轉移整個供應鏈」時，這已不再是單純的商業佈局，而是對台灣產業生存空間的擠壓。如果供應鏈真的如美方所願全數移轉，台灣還剩下什麼？但我們的政府在做什麼？不僅沒有在外交談判桌上據理力爭，要求對等的技術保障或更具體的安全承諾，反而以一種近乎「進貢」的心態，對於美方的各項要求照單全收。政府高層將台積電赴美設廠包裝成外交勝利，卻對核心技術外流、人才被挖角、以及美方最終意圖在於「去台化」的風險避而不談。這種鴕鳥心態，若非無知，即是嚴重的失職。

政府的沈默與配合，正在加速美國「去台化」的進程。試想，當台灣最頂尖的工程師一批批被送往亞利桑那州，當台灣引以為傲的製程參數與管理經驗被手把手地教給美方人員，我們還剩下多少談判籌碼？美方所稱的「強化供應鏈」，說穿了就是建立一套「沒有台灣也運作得下去」的備援系統。一旦這套系統在美國本土成熟運轉，台灣在全球科技供應鏈中的不可替代性將大幅降低。屆時，台灣在國際地緣政治中的重要性也將隨之邊緣化。

更深層的危機在於國防安全。過去我們常說台積電是台灣的「矽盾」，因為世界需要台灣的晶片，所以西方世界必須保護台灣免受戰火波及。然而，盧特尼克的「最終目標」一旦實現——即供應鏈成功轉移至美國——這面矽盾將不攻自破。當美國不再依賴台灣生產晶片時，協防台灣的急迫性與必要性勢必大打折扣。換言之，政府現在配合美方轉移供應鏈的行為，實則是在親手拆解保護台灣最重要的戰略屏障。

我們理解台灣在國際外交上的艱難處境，也明白台美關係的重要性。但「朋友」與「附庸」是有區別的。真正的盟友關係應建立在互惠互利的基礎上，而非單方面的索取與犧牲。南韓面對美國的晶片政策時，政府與企業尚知聯手爭取豁免與談判空間；反觀台灣，政府卻彷彿成了美方政策的執行局，對內安撫民心說沒事，對外則毫無保留地配合。

台灣的半導體產業是幾代人篳路藍縷、結合政府政策與民間活力打下的江山，是台灣立足世界的根本。如今面對美方圖窮匕見的「供應鏈大轉移」計畫，政府若繼續裝聾作啞，甚至為了短視的政治利益而配合演出，無異於出賣國家未來的競爭力。

我們呼籲政府應立即停止這種無條件配合的態度，必須正視盧特尼克言論背後的嚴重性。在協助美方之前，必須先劃下紅線：確保核心研發留在台灣、確保台灣在全球供應鏈的樞紐地位不被取代、確保人才不致流失。如果執政者連向盟友說「不」、或是討價還價的勇氣都沒有，那麼歷史終將記下這筆帳——是誰在關鍵時刻，沈默地看著台灣的護國神山被一點一滴地移山填海，最終淪為大國博弈下的棄子。

