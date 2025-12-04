鄧哲偉／台北國際商會理事長

2025年，對於關注台日關係的國人而言，無疑是心情如坐雲霄飛車的一年。

10月，被視為「安倍晉三路線」繼承者的高市早苗，成為日本憲政史上首位女首相。當時台灣輿論一片叫好，期待這位曾高喊「台灣有事即日本有事」的鐵娘子，能將台日安保合作推向新高度。然而，短短不到兩個月，從11月在國會強硬答詢稱台海危機可能構成「存立危機事態」，到12月3日面對在野黨與外交壓力時，重申「完全依循1972年日中聯合聲明」，並對中國主張台灣是其領土一事表示「理解與尊重」。

這一記「髮夾彎」，讓許多對「日本抗中援台」抱有高度浪漫幻想的台灣民眾感到錯愕，甚至有網友戲稱「慶祝行情的日本料理都白吃了」。然而，若我們抽離情感，冷靜審視高市早苗的轉變，這其實是一堂關於「國家利益」與「國際政治現實」的寶貴課程。

首先，我們必須認清：作為「鷹派議員」與「國家首相」，其決策邏輯截然不同。 高市早苗在競選期間或擔任議員時，可以大談理念、高舉價值大旗，因為那是為了凝聚保守派選票。但當她坐進總理官邸，面對的是日本經濟界（經團連）對中國市場的依賴、聯合執政夥伴公明黨的和平主義牽制，以及中國實質的報復手段（如斷絕高層往來、施壓供應鏈）。12月的轉向，並非她「背叛」台灣，而是作為日本首相，她必須在「挺台」與「日本國民生計」之間尋求平衡。這告訴台灣：任何外國領袖的支持，都有其「天花板」，這個天花板就是該國自身的國家利益。

其次，台灣應戒斷對「口頭承認」的成癮症，轉向追求「實質進展」。 高市早苗回歸「1972年體制」的官方說法，證明了即便在2025年的當下，要日本公開打破「一中框架」仍有極高難度。台灣長期以來過度在意國際領袖是否在公開場合「說出挺台金句」，卻往往忽略了檯面下的實務操作。 高市雖然口頭變軟，但我們應觀察的是：日本自衛隊與國軍的情報交換是否升級？撤僑計畫的協商是否啟動？海巡單位的聯合演練是否常態化？如果「面子」上的退讓，能換來「裡子」裡更緊密的安保合作，那這場髮夾彎對台灣未必是壞事。台灣的外交策略應從追求「大聲喧嘩的政治紅利」，轉型為「沈默但有效的防衛實利」。

第三，反思外交戰略，不能只靠「單邊押寶」，兩岸關係需有務實進展。 高市早苗的轉向是一個強烈的地緣政治訊號：即便是美國最堅實的盟友日本，為了國家生存與經濟動能，也不得不在對中關係上採取「鬥而不破」的靈活身段，而非全面決裂。看在台灣眼裡，這不應只是失望，更應是戰略反思的契機。 台灣不應將國家命運完全寄託在「親美抗中」的單一軸線上。當國際強權都在尋求與中國「去風險」而非「脫鉤」的同時，台灣若仍一昧採取封鎖、斷絕往來的態度，恐讓自己成為區域中唯一缺乏緩衝的衝突點。連日本鷹派都知道要為局勢降溫，台灣在強化美日同盟的同時，也應展現自信，尋求兩岸關係的務實突破與對話，而非一味地升高對立，這才是避免成為棄子的最佳避險策略。

結語：這是一記清醒鐘，而非喪鐘。 高市早苗的轉變，不代表台日關係的倒退，而是台日關係進入了更務實的「深水區」。它提醒台灣政府與民眾：國際關係中沒有永久的熱血盟友，只有精算的國家利益。

面對2025年以後的局勢，台灣該做的不是在網路上對日本感到失望或謾罵，而是應該自我警惕——「自助而後人助」。這不僅是指國防實力，更包含了外交上的靈活度。當我們能像日本一樣，在堅持主權底線的同時，亦能在兩岸與國際間創造迴旋空間，台灣的安全才能獲得真正的保障。高市早苗的髮夾彎或許令人遺憾，但若能因此喚醒台灣社會對國際現實的冷靜認知，這或許是這位「日本鐵娘子」送給台灣最真實的禮物。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：unsplash示意圖

