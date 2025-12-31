【鄧哲偉專欄】1.25 兆元的迷思：當國防只剩買武器，能買到台灣安全嗎？

文／臺北國際商會理事長 鄧哲偉

近日立法院關於「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案的僵局，引發社會高度關注。這項預算規模高達 1.25 兆元，對台灣而言，這不僅是單純的國防議題，更是一個涉及財政紀律、產業穩定與國家生存戰略的關鍵決策。筆者認為，真正的「防衛韌性」絕非僅靠堆疊預算採購軍火即可達成，缺乏和平戰略的軍備競賽，反而可能讓台灣陷入更深的安全迷思。

財政紀律是國家競爭力的「隱形防線」

1.25 兆元是一個足以撼動國家財政根基的天文數字。在企業經營中，每一筆龐大的資本支出都必須有明確的投資報酬率（ROI）分析與風險評估。然而，政府頻繁以「特別預算」規避公債法上限，將本應逐年審核的國防支出一次性「掛號」，不僅破壞了預算的透明度，更是對代際正義的嚴重挑戰。

對企業而言，一個國家的吸引力在於其穩定的財政環境與可預測的政策。如果國家為了採購武器而債留子孫，導致未來公共建設與產業升級的預算被排擠，這無異於削弱了台灣長遠的競爭力。國防實力應建立在強大的經濟韌性之上，而非建立在透支未來的空白支票上。

國際教訓：武器買不到「和平與意志」

歷史上，有無數案例告訴我們：大增國防預算，並不必然換來國家安全。

最顯著的例子莫過於 2021 年的阿富汗。在過去二十年間，美國投入了超過 830 億美元（約 2.6 兆台幣）用於武裝與訓練阿富汗政府軍，其裝備精良度遠勝塔利班。然而，當政治失能、內部缺乏凝聚力且缺乏避戰戰略時，這支擁有高科技武器的部隊在短短十餘天內便土崩瓦解。同樣的，1975 年的南越，雖然曾擁有世界排名前列的軍事實力與美援支持，最終仍難逃潰敗的命運。

這些鮮血寫成的教訓證明：武器只是工具，如果缺乏明確的避戰目標與社會共識，即便買下再多的先進設備，也無法填補戰略上的真空。

真正的防衛韌性：多元層次的避戰思維

在商場上，最高明的策略是「雙贏」，而非「兩敗俱傷」。國防的終極目的應是「避戰」，而非「求戰」。筆者認為，台灣的安全應建立在多面向的防護網之上：

1. 能源與供應鏈韌性： 台灣能源高度依賴進口，電力基礎設施脆弱。若 1.25 兆元只顧買飛彈，卻不優化能源儲備與電網強韌化，一旦發生衝突，台灣的經濟與民生將在第一時間癱瘓。

2. 建立兩岸和平相處模式： 軍事對抗是最後一線，外交與對話才是第一道防線。政府應積極尋求與對岸建立穩定的對話機制，透過經貿連結與民間交流緩解敵對螺旋。唯有建立「兩岸和平相處的模式」，讓台海回歸和平，才是對企業投資與人民生活最大的保障。

3. 權責相符的監督機制： 總統作為三軍統帥，主導兆元預算的走向，理應依憲政精神向國會說明戰略規劃。透明的決策過程才能換取全民的信任，而信任才是戰時最珍貴的韌性資源。

結語：和平是最好的投資

我們並不反對合理的國防建設，但我們反對將「安全」與「採購」劃上等號。當前的 1.25 兆元預算案，缺乏具體的避戰規劃與財政配套，僅要求立法院盲目背書，這並非負責任的做法。

筆者呼籲，政府應展現大格局，將國防視野從「買武器」擴大到「謀和平」。透過理性的預算審核、穩定的兩岸關係以及健全的財政體質，台灣才能在風雲變幻的國際局勢中，真正立於不敗之地。請記住，和平才是成本最低、效益最高、最能保全台灣價值的「國防預算」。

