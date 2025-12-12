鄧惠文同名著作改編舞台劇 「婚內失戀」封箱演出

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）改編自醫師鄧惠文同名著作的舞台劇「婚內失戀」，從2022年開始連續3年好評「完售」，2026年4月將於水源劇場加演，並宣布「封箱演出」，此後將不再加演。

鄧惠文表示，如果在婚姻中因為對方的改變而感到不開心，可能要先自問：「我在這個改變中『貢獻』了什麼？」

鄧惠文表示，夫妻看對方最不滿意的那個點，一定是自己不能面對的點，「而對方的改變，其實可能是自己豢養出來的一種狀態。」舞台劇中將以3對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看到婚姻歷經5年、15年和30年將要面對的光景。

根據齊石傳播發布的新聞資料，「婚內失戀」由吳維緯編劇與執導，除了熟悉的演員卡司如吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑之外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如演出。

演員李玉璽表示，對於這齣戲即將封箱感到可惜，「再次接演是因為很喜歡這個劇本，人身在關係裡面時總會有些盲點，讓觀眾藉由演出的形式重新審視自己正在面臨的課題，以及自己究竟想要怎麼樣的關係，我覺得非常有意義。」

周曉涵表示，因為沒有挑戰過舞台劇，所以很想嘗試，「初體驗不太敢嘗試大舞台，在水源劇場演出是蠻好的一個初嘗試，可以把自己像新人一樣丟進舞台劇的世界裡。」

蔡昌憲表示過去都是以演出音樂劇為主，這是第一次要挑戰舞台劇，而且又是以婚姻關係為主題，是過去比較少呈現的角色面貌，「我第一次看劇本時發現，我碰巧跟角色阿偉一樣，在一段穩定關係邁入第15年，所以讀著讀著就覺得這個故事散發著一股光芒，我真的很想詮釋這個角色。」

舞台劇「婚內失戀」將於2026年4月10日至4月26日演出，地點在台北水源劇場。（編輯：黃名璽）1141212