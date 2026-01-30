鄧愷威將效力太空人！巨人隊獲捕手新秀 交易尚待雙方球團確認

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

據太空人隨隊記者透露，休士頓太空人與舊金山巨人達成交易，台灣右投鄧愷威將效力太空人，巨人隊則獲得捕手新秀維拉瑞爾（Jancel Villareal）。目前交易尚待雙方球團正式對外確認。

台灣右投鄧愷威將效力太空人（圖／舊金山巨人提供）

26歲的鄧愷威自2017年旅美後一路在巨人農場扎根，2024年登上大聯盟，雖以後援身份繳出9.82防禦率、季末遭DFA，面臨旅美生涯最大低潮，但未因此氣餒。他在休賽季投入大量調整，2025年以先發投手身分重返大聯盟，本季8場出賽（7場先發），累積2勝4敗、29.2局39次三振、防禦率6.37，旅美生涯累計三振數提升至46次，升至台灣投手史第5位。

廣告 廣告

此次轉至太空人將是鄧愷威旅美生涯效力的第3支球隊，他2018年與明尼蘇達雙城簽約展開職業生涯，在雙城小聯盟系統磨練兩季後，2019年轉戰舊金山巨人體系，一路從1A、高階1A、2A、3A逐級攀升，並於2024年登上大聯盟。如今交易若正式完成，鄧愷威將披上休士頓太空人戰袍，開啟旅美生涯新篇章。

更多FTNN新聞網報導

NBA／公鹿開放聽取字母哥交易報價 勇士有意網羅組夢幻連線

太空人不放行「阿土伯」打本屆WBC！ 2023拇指骨折成關鍵陰影

剛將鄭宗哲DFA 大都會重磅交易獲得釀酒人王牌佩拉塔

