鄧愷威後援登板1.1局失1分 生涯首次中繼成功

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[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

效力於休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，於台灣時間14日在主場迎戰科羅拉多洛磯。鄧愷威在球隊領先的情況下於七局上受命登板，這是他本季第七次亮相，在這場比賽中順利拿下本季首次中繼成功，也終止了近期的八連敗。

鄧愷威在球隊領先的情況下於七局上受命登板，在這場比賽中順利拿下本季首次中繼成功，也終止了近期的八連敗。（圖／美聯社）

登板後鄧愷威迅速進入狀態，展現強大球威。面對首名打者杭特·古德曼（Hunter Goodman），雙方展開六球纏鬥，鄧愷威最後以一顆時速85.4英里的橫掃球將其三振。隨後對決威利·卡斯楚（Willi Castro）時，鄧愷威先以三顆時速突破95英里的四縫線速球正面壓迫，取得球數優勢後再祭出90英里的變速球讓打者揮棒落空，演出連兩K。接著他僅用兩球就讓下一棒擊出游擊滾地球出局，乾淨俐落完成該半局任務。

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進入八局上，鄧愷威續投並順利解決首名打者，但隨後遭遇控球亂流。他與托瓦爾（Ezequiel Tovar）展開八球對決，最終投出保送。接著鄧愷威再度出現四壞球保送，讓對手攻佔得點圈，教練團隨即決定更換投手。遺憾的是，接替的後援投手未能守住，讓鄧愷威留下的跑者回到本壘，這一分責失也算在他的帳上。總計鄧愷威此役主投1.1局，送出2次三振與2次保送，失掉1分責失分，自責分率上升至2.79。

回顧開季表現，鄧愷威目前已累計多次登板，其穩定性在太空人隊後援陣容中相當出色。雖然今日在續投階段因保送導致遺憾失分，但他最快球速達95.1英里，且橫掃球展現極佳壓制力。如何在拉長投球局數時維持控球穩定性，將是他接下來往先發道路前進的重要關鍵。

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