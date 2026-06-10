鄧愷威控球失準！4局狂掉7分本季最慘 苦吞第5敗

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鄧愷威今日控球欠佳，加上隊友守備失誤，單場狂掉7分。（翻攝鄧愷威臉書）

台灣旅美強投鄧愷威今（10日）先發對決天使隊，主投4局狂掉7分是本季最慘一役，終場太空人以1比10輸球，鄧愷威吞下本季第5敗。

鄧愷威今日首局就先投出四壞球保送，不過他回穩三振鱒魚楚奧特（Mike Trout），下一個打者梅克勒（Wade Meckler）擊出滾地球，眼看有機會雙殺，沒想到游擊手佩尼亞（Jeremy Peña）失誤，形成一二壘有人。

接下來鄧愷威控球又出問題，保送亞戴爾（Jo Adell），又對申努埃爾（Nolan Schanuel）投出觸身球，再加上一個滾地球，讓天使取得2比0領先。

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第2局鄧愷威控球仍然不是太好，接連因安打、觸身球、安打形成滿壘，接下來他連續被打2支二壘安打，形成重傷害，單局掉5分，太空人0比7落後。

總計鄧愷威主投4局，被打7支安打，加上3個保送、2個觸身球，另外也有5次三振，狂丟7分其中5分為自責分，也讓他的防禦率升至3.71。

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