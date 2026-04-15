鄧愷威擠身勝利組！1.1局狂飆2K 生涯首中繼成功到手

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鄧愷威生涯首次中繼成功到手。（翻攝X）

本季開季狀況不錯台灣旅美好手鄧愷威，今（15日）順利收下生涯首次中繼成功，助太空人隊終場以7比6擊退洛磯。

隨著太空人隊投手面臨傷病潮及大崩盤，鄧愷威成為陣中重要牛棚角色，6局打完取得一分領先的太空人，7局上選擇派上鄧愷威，他也馬上飆出2次三振，上演三上三下。

8局上鄧愷威續投，不過控球不穩，最後留在2個壘包退場，並因太空人換上的投手遭敲安掉分，責失分算在鄧愷威身上。

不過後續投手守成，終場太空人以7比6擊退洛磯，終止8連敗，鄧愷威助主投1.1局飆2K，掉1分，防禦率來到2.79，順利收下生涯首次中繼成功。

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