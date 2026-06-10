鄧愷威本季最慘先發！4局狂失7分吞第5敗 防禦率升至3.71

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效力於休士頓太空人的鄧愷威。圖／東方IC

效力於休士頓太空人的鄧愷威，今（10）日先發面對洛杉磯天使，卻遭遇本季最大亂流，主投4局被敲7支安打，失掉7分、其中5分責失，最終太空人以1比10不敵天使，鄧愷威吞下本季第5敗。

鄧愷威首局便面臨考驗，開賽先投出保送，隨後隊友Jeremy Peña發生守備失誤，讓天使攻占一、二壘。儘管抓下1個出局數，但接著又出現保送與觸身球奉送分數，天使再利用滾地球追加1分，首局取得2比0領先，而兩分皆非責失。

第2局成為比賽轉折點。鄧愷威先後被敲出2支安打並投出觸身球，形成一出局滿壘危機。天使打者Wade Meckler與Jo Adell接連擊出二壘安打，一口氣灌進4分，後續再靠安打及滾地球添得1分，單局攻下5分大局，將領先擴大至7比0。

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經過前兩局失血後，鄧愷威逐漸找回節奏，第3、4局雖持續遭到安打，但都能及時化解危機，沒有再讓對手越雷池一步，順利完成4局投球任務。

太空人打線直到7局上才突破鴨蛋追回1分，不過天使8局下再添3分保險分，終場以10比1大勝。

鄧愷威此役共用93球，其中55球為好球，送出5次三振，另有3次保送與2次觸身球，最快球速94.6英里（約152.2公里）。賽後防禦率由3.06上升至3.71，也寫下個人本季單場最多失分紀錄。



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