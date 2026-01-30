鄧愷威被交易至太空人 將迎旅美第3支球隊

鄧愷威被交易至太空人。（圖／達志／美聯社）

根據《The Athletic》太空人隨隊記者Chandler Rome披露，休士頓太空人與舊金山巨人正接近完成一筆球員交易。消息指出，太空人預計將網羅鄧愷威，而巨人則可獲得21歲捕手新秀維拉瑞爾（Jancel Villareal）作為交換，目前仍待兩支球團正式對外宣布。

據外媒報導，太空人已將右投法蘭斯（J.P. France）指定讓渡（DFA），藉此空出40人名單席位，以完成向舊金山巨人換回台灣右投鄧愷威的相關作業。

現年26歲的鄧愷威，自2017年赴美發展後便在巨人農場體系深耕多年，並於2024年首度登上大聯盟舞台。不過，他當時以後援身分出賽，防禦率達9.82，季末遭指定讓渡，一度面臨旅美生涯低潮。

進入休賽季後，鄧愷威積極調整狀態，並於2025年以先發投手角色重新站穩大聯盟。本季至今共出賽8場，其中7場為先發，繳出2勝4敗成績，累積投29.2局、送出39次三振，防禦率6.37。其旅美生涯累計三振數達46次，排名台灣投手史第5位。

若這筆交易正式完成，將是鄧愷威旅美生涯效力的第3支球隊。他於2018年與明尼蘇達雙城簽約展開職業生涯，2019年轉戰巨人系統後，從1A一路升上3A，並在2024年登上大聯盟。

除了交易動態，鄧愷威休賽季期間也因世界棒球經典賽相關決定受到關注。他先前透過經紀公司說明，婉拒中華隊徵召，表示這是經過長時間評估，並與家人及團隊反覆討論後所做出的抉擇。他也坦言，為中華隊出賽始終是一項榮耀，「這一點從未改變」，但回顧2024年初登大聯盟的經驗，讓他更深刻感受到高層級競爭的強度，也意識到自身仍有許多需要精進之處。

