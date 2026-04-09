鄧愷威連兩天出賽！滿壘登板飆三振 1.1局無失分防禦率降至2.35
效力於 MLB 休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，今（9日）在客場對戰科羅拉多洛磯的系列賽最終戰中，迎來本季首度連續兩天登板。他在第 6 局面臨滿壘危機時上場後援，成功投出三振化解失分危機，總計主投 1.1 局無失分，成為太空人此役唯一未失分的投手。然而太空人投手群整體表現不佳，終場以 1 比 9 敗給洛磯，球隊吞下近期 4 連敗。
此役太空人先發投手 Cristian Javier 在首局即被敲出 3 支安打失掉 1 分。隨後於第 2 局熱身時因右肩緊繃提前退場。球隊被迫頻繁更換後援投手，但接替上場的 AJ Blubaugh 僅投 1 局便失掉 5 分，後續登板的投手亦未能有效壓制對手打線，導致比分持續擴大。
比賽進行至 6 局下，太空人中繼投手 Christian Roa 單局投出 3 次四死球保送，並遭對手擊出高飛犧牲打失分。在 2 出局滿壘的危機下，鄧愷威接替 Roa 登板，面對洛磯打者 Brenton Doyle，鄧愷威以一顆 86.2 英里的橫掃球成功將他三振，順利結束該半局。
鄧愷威在第 7 局續投，連續解決三名打者，完成投球任務。總計他今日後援 1.1 局，共用 18 顆球，其中 12 顆為好球，未被擊出任何安打，送出 1 次三振且無失分。其最快球速達 96.3 英里（約 155 公里），賽後防禦率降至 2.35，每局被上壘率（WHIP）為 0.78。
洛磯隊本場攻勢猛烈，全場敲出 10 支安打，包含 Hunter Goodman 的陽春全壘打，以及 Edouard Julien 貢獻的 2 支安打，兩人的火力支援為球隊奠定勝基。洛磯先發投手 Michael Lorenzen 主投 5.2 局僅失 1 分，賽後順利收下本季首勝。反觀太空人打線雖擊出 8 支安打，但僅攻下 1 分，最終無力扭轉戰局。
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