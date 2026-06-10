鄧愷威4局狂失7分！賽後親揭崩盤主因 美媒點出致命數據
效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威，今（10）日先發對戰洛杉磯天使，主投4局失7分，寫下本季最慘先發內容。賽後鄧愷威也坦言，自己整場比賽最大的問題就是經常陷入球數落後，讓自己變得相當被動。
根據《休士頓紀事報（Houston Chronicle）》報導，鄧愷威透過翻譯表示：「我覺得最大的問題是很多時候都處於球數落後。面對這樣的打線，如果一直落後球數，投起來會非常困難。」
這場比賽也是鄧愷威自牛棚轉任先發後，7場先發中表現最不理想的一次。前兩局天使共有10名打者上壘，其中7人回到本壘得分，讓太空人從開賽就陷入苦戰。
鄧愷威本季原本將被打擊率壓制在2成04，橫掃球（Sweeper）更是他最具威脅性的武器之一。不過此役橫掃球無法穩定投進好球帶，迫使必須增加速球使用比例，而天使打者也成功掌握節奏。
比賽轉折出現在第2局。鄧愷威先被Sebastián Rivero敲出安打，又觸身球保送Zach Neto，接著被Mike Trout在兩好球後敲出安打形成滿壘。隨後Wade Meckler與Jo Adell連續擊出二壘安打，一口氣灌進4分，讓天使迅速將領先擴大至6比0。
數據也反映鄧愷威此役的掙扎。根據Statcast統計，鄧愷威全場僅有41%的投球進入好球帶；天使打者擊出的15顆打進場的球中，有10顆初速超過95英里，達到強勁擊球（Hard Hit）標準，其中8顆更是鎖定速球出棒。
最終鄧愷威用93球完成4局投球，被敲7支安打，失7分、其中5分責失，送出5次三振，另有3次保送與2次觸身球，賽後防禦率由3.06上升至3.71。
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