鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰

2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？

鄧紫棋在決賽開幕表演開全麥演唱（圖源：LoL Esports）

今年《英雄聯盟》世界賽冠軍戰由 鄧紫棋、Anyma、Chrissy Costanza 和 TEYA 等人帶來組曲表演，最後由鄧紫棋獻上本屆主題曲迎接兩隊選手登場。而在直播中分享這段表演經歷時，由於身為總決賽舞台的唯一中國人讓她壓力爆大，加上她是唯一選擇開全麥的歌手，雖然一下台還笑笑的，但回到休息室就馬上哭了出來，上一次哭已經是金曲獎時的表演。

廣告 廣告

她分享：「其實重點不是你在舞台上面 3 分鐘的表演，人生真正的表演是你在遇到各種各樣的困難，遇到各種各樣的壓力時，你選擇怎麼樣去面對，這才是人生真正的表演。」所以雖然這次表演壓力相當大，但她還是「選擇該選擇的東西」。

而 Faker 在前日開台實況時其實也看了這段開場表演，除了抓到其他人是對嘴之外，也稱讚鄧紫棋：「現場唱真的很不容易，她唱得很努力！」