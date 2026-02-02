鄧紫棋世界巡迴演唱會 4月臺北大巨蛋連唱3場

記者周毓洵／臺北報導

G.E.M.鄧紫棋今（2）日正式宣布《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0臺北站》，將於4月10、11、12日一連3晚在臺北大巨蛋盛大開唱；此次2.0升級版演唱會，以鄧紫棋本名「GLORIA」為核心概念，從回歸初心出發，串聯她這些年來的音樂歷程與心境轉變。

《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》自1.0版本啟程以來，足跡橫跨亞、歐、美3大洲，累積場次已達149場，其中多達137場為體育場等級演出，創下亞洲歌手單輪巡演體育場場次新紀錄，更讓鄧紫棋躋身全球女歌手單輪巡演票房TOP 2。隨著巡演正式邁向150場里程碑，2.0版本也宣告誕生，象徵舞台規模與音樂敘事的全面進化。

G.E.M.鄧紫棋2.0升級版演唱會，舞台設計自開場便氣勢全開，權杖意象、機械巨獅等大型裝置輪番登場，搭配寶石造型延伸舞台、雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，營造出極具沉浸感的視聽體驗，讓每一首歌都像是一個人生篇章的展開。

隨著臺北站正式公開，演唱會宣傳也同步在臺北街頭全面啟動。超過30處指標地點曝光主視覺，從捷運台北101／世貿站、信義區、西門町、臺北車站、機場捷運，到大臺北捷運5大主線共25站大型螢幕，形成高能見度的「I AM GLORIA 2.0」城市風景，讓樂迷提前進入巡演氛圍。

官方於今（2）日中午正式公開眾所矚目的臺北大巨蛋座位圖與場內打卡點分布，引發樂迷熱烈討論。而鄧紫棋的「身影」也於今（2）日舉行的葛萊美獎（Grammy Awards 2026）典禮轉播中驚喜曝光，出現在Jordan「Greatness Is Never Satisfied」的畫面之中，讓即將到來的臺北站更顯氣勢如虹。

《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0臺北站》演唱會門票將於拓元售票系統全面開賣。（Live Nation Taiwan提供）

《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0臺北站》，將於4月10、11、12日一連3晚在臺北大巨蛋盛大開唱。（Live Nation Taiwan提供）