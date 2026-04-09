鄧紫棋今首攻大巨蛋拉筋彩排 超Q嘴邊肉球私照流出

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鄧紫棋用手圈住嘴邊肉比出「OK」手勢。翻攝gem0816 IG



鄧紫棋「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」今（4╱9） 起一連4天在台北大巨蛋開唱，她4月6日就飛抵台北備戰，昨晚也在IG曬彩排照，其中1張手比「OK」並圈住嘴邊肉的照片萌翻粉絲。

鄧紫棋扶著椅子做弓箭步拉筋。翻攝gem0816 IG

「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」大巨蛋場16張門票一開賣就秒殺，粗估票房狂捲6.85億元，鄧紫棋更創下第1位攻大巨蛋的香港女歌手紀錄，她也提前來台全力備戰。

寵粉的鄧紫棋在IG分享多張彩排照，除認真練唱也有扶著椅子做弓箭步拉筋的寫實照，最後還喊話粉絲：「GLORIA來到了台北💜各位！！心情如何！！我的心情在最後1張圖裡。」照片中的她用手圈住嘴邊肉比出「OK」手勢，既可愛又有創意。

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