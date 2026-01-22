鄧紫棋來了！3場大巨蛋演唱會場次、門票開賣時間一次公開

鄧紫棋4月將在台北大巨蛋舉辦3場演唱會。Live Nation Taiwan提供

「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋正式宣布攻上台北大巨蛋！將於4月10、11、12 日一連3天舉辦「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 台北站」，成為臺北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。演唱會門票2月7日在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲。G.E.M.鄧紫棋憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；而本巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍！場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。

巡演如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。

台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受巡演氛圍。

