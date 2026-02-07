鄧紫棋大巨蛋完售「驚喜宣布加開1場」 開賣時間曝光

鄧紫棋日前宣布4月10、11、12日連三天唱進台北大巨蛋，舉辦「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」，門票上午11點在三個平台開賣，12萬張火速秒殺，主辦單位也宣布於4月9日（四）驚喜加開一場。

鄧紫棋相隔7年，終於帶著升級為2.0版本的世界巡演來台灣開唱，同時也成為大巨蛋啟用以來首位舉行個唱的香港歌手。鄧紫棋憑藉這套巡演，登上全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；演出場次至今已達149場，將持續累積，寫下亞洲歌手巡演的里程碑。

對於一開賣沒多久就賣光，許多網友都紛紛表示「準時點進去，轉圈就沒了」、「謝了鄧紫棋，你直接拓元當機15秒，完全沒票可搶」，幸好現在宣布加場，還有4萬張門票的機會。而4月9日的加開場，將於2月11日上午11點全面開賣。

