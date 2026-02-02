鄧紫棋大巨蛋座位圖曝光 驚喜現身葛萊美獎典禮

鄧紫棋將登上台北大巨蛋。（圖／Live Nation Taiwan提供）

鄧紫棋將在4月10、11、12日一連三天登上台北大巨蛋，成為該場地啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。今（2日）中午正式公開眾所矚目的大巨蛋座位圖與演唱會視覺打卡點分布，門票2月7日早上11點在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣，引發樂迷熱烈討論。

隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動，台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受《I AM GLORIA》的巡演氛圍。

除了鋪天蓋地的「I AM GLORIA 2.0」視覺全面制霸大台北地區，邀請歌迷一同捕捉打卡外，鄧紫棋的「身影」也於今日舉行的樂壇盛事葛萊美獎典禮轉播中驚喜曝光，出現在品牌Jordan「Greatness Is Never Satisfied」的畫面之中。這不僅展現了她在國際間的影響力，更呼應了她不斷突破自我、永不滿足於現狀的音樂追求，讓即將到來的台北站更顯氣勢如虹。

鄧紫棋公開大巨蛋座位圖。（圖／Live Nation Taiwan提供）

