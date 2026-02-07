鄧紫棋大巨蛋演唱會宣布4／9加場

記者王丹荷／綜合報導

鄧紫棋日前宣布首度唱進台北大巨蛋，4月10、11、12日連3天舉辦《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》，門票今（7）日上午11點在拓元售票系統、Trip.com與Klook同步開賣，約12萬張門票迅速售罄，主辦單位宣布於4月9日（四）加開1場。

鄧紫棋即將帶著升級為2.0版本的世界巡演來臺開唱，同時也成為大巨蛋啟用以來首位舉行個唱的香港歌手。鄧紫棋憑藉這套巡演，登上全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；演出場次至今已達149場，場次仍持續累積，繼續寫下亞洲歌手巡演的里程碑。

廣告 廣告

為回饋廣大樂迷的支持，主辦單位Live Nation Taiwan今日正式宣布，將於2026年4月9日（四） 驚喜加開1場，達成臺北大巨蛋連唱4天的壯舉。加開場次將於2月11日上午11點全面開賣，官方授權購票平台依舊是拓元售票系統（tixCraft）、Trip.com以及Klook，主辦單位提醒請務必經由官方授權平台購票，切勿聽信不明來源或非官方授權之訊息，以免受騙。

鄧紫棋大巨蛋演唱會宣布4月9日加場。（Live Nation Taiwan提供）