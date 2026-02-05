鄧紫棋大巨蛋演唱會搶票攻略！優先購資格？拓元搶票練習、事前準備一次看
香港歌手鄧紫棋將於4月在台北大巨蛋舉辦3場演唱會，成為首位在大巨蛋場館開專場的香港歌手。鄧紫棋上次在台灣舉辦演唱會已是2019年，這次暌違多年登台，演唱會門票預期一票難求。鄧紫棋演唱會分兩天售票，2/6永豐用戶分不同等級依序優先購買，2/7則是在拓元售票、Trip.com、Klook三個售票平台同步開賣。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及拓元搶票技巧的讀者們整理鄧紫棋演唱會搶票完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！
👉鄧紫棋4月台北大巨蛋開唱！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
【事前準備】
一、馬上筆記搶票時間
鄧紫棋演唱會搶票分四個階段，因為是永豐銀行冠名贊助，作為永豐客戶可享有優先購票機會，符合永豐貴賓禮遇優先購和永豐貴賓尊榮優先購資格者會收到限量邀請，而永豐信用卡友優先購只要有永豐任一張信用卡都可使用，以上需透過拓元售票系統購票。2/7全面開賣則可透過拓元售票、Trip.com、Klook三個平台購買。以下將分階段詳細說明購票流程。
2026/02/06（五）9:00～11:00 永豐貴賓禮遇優先購｜👉拓元售票
2026/02/06（五）12:00～14:00 永豐貴賓尊榮優先購｜👉拓元售票
2026/02/06（五）15:00～17:00 永豐信用卡友優先購｜👉拓元售票
❣️永豐信用卡友優先購
符合永豐貴賓禮遇優先購和永豐貴賓尊榮優先購資格者會收到限量邀請，完成登錄後可獲得優先購序號。
不是永豐貴賓，但擁有永豐信用卡可以在2/6下午3點優先購票。
👉銀行說明頁面：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/personal/credit-card/discount/644497445.html
購票流程：註冊／登入拓元售票會員👉進入售票頁面👉點選立即購票👉永豐貴賓驗證輸入序號（8碼）／信用卡驗證輸入卡號前6碼，萬事達世界商務卡輸入前8碼👉開始購票
❣️全面開賣
這個階段開放三個售票平台，大家可至任一平台購買，但小編建議可透過熟悉的平台搶票，比較不會慌，但也有網友賭比較少人使用的平台，可能競爭會比較小，更容易搶到票，這部分就看讀者自己的判斷囉！不管選擇哪一平台，都需要擁有該平台的會員帳號，以下將教學拓元搶票的完整技巧攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式。
二、拓元會員註冊、完成手機驗證、確認會員資料
鄧紫棋演唱會其中一個官方售票平台是拓元，所以購票前一定要先擁有拓元會員帳號，拓元可透過Facebook或Google註冊，記得註冊後填寫會員資料並完成手機驗證，方可獲得購票資格。
進入拓元售票首頁，點選右上角【會員登入】
選擇Google或Facebook帳號登入
頁面跳轉，輸入Google或Facebook密碼申請會員
點選右上角【會員帳戶】→【會員資料】填寫會員基本資料（包含國籍、姓名、證件字號、性別、生日），並完成手機號碼驗證。
⭐會員基本資料就是實名制會帶入的資料，所以一定要是符合證件的真實姓名、證件字號，之後要修改需要聯繫客服，會很麻煩。
注意事項：
選定之會員帳號，經手機號碼驗證完成後無法更換，請務必謹慎選定常用帳號。
一個證件號碼僅可綁定於一個會員帳號，不可多個會員帳號共用一個證件號碼。
一個手機號碼僅可綁定於一個會員帳號，不可多個會員帳號共用一個手機號碼。
會員基本資料一旦送出，就不能自行修改，如有錯誤一定要立即聯絡客服。
三、研讀座位圖和票價
鄧紫棋演唱會辦在台北大巨蛋，要選哪一區的座位、視野如何，建議大家可以在社群平台上搜尋其他辦在台北大巨蛋的演唱會，參考各位前輩的建議。可特別注意售票頁面列出的視線遮蔽區，判斷是否要購買。記得搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！
關於視線影響／遮蔽：001, 006, 102, 103, 112, 113, 114, 123, 124, 202, 203, 223, 224
演出票價：NT$6,880／$5,880／$4,880／$3,880／$2,880／$2,280／$1,680
座位圖：
四、確認購票規則與付款方式
搶票前一定要詳讀鄧紫棋演唱會購票相關規定，以下為讀者抓重點：
每個帳號每場次最多可購買4張票券，每個序號合計最多可購買2張票券（不限場次），同筆訂單不可跨場訂購。
本節目每張票券外加系統服務費200元。
購票時需【先選區域】，之後將會由【電腦配位】以加速購票流程。
付款方式限信用卡，僅限VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡（無法使用AE、大來卡）。
一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。每張票券須酌收票面金額5%手續費。
開放取票日期為該場次開演前5天，ibon取票。
五、付款方式
鄧紫棋演唱會僅限【信用卡付款】：
信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡（無法使用AE、大來卡）。
購票前請先確認信用卡額度是否足夠。
進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
【搶票SOP】
一、進入購票頁面
透過主辦單位臉書連結或拓元首頁Banner、【節目資訊】或【搜尋節目】都可查找想購買的演唱會活動。
鄧紫棋大巨蛋演唱會購票連結👉 拓元售票
進入售票頁面，點選【立即購票】（若為多場次，請確認欲購買的場次日期）
※搶票小技巧：將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面開始購票，現省3秒。（有人說改game會被鎖，但目前小編購買沒遇過這樣的狀況，若有疑慮不要改也是沒問題的）
👉https://tixcraft.com/activity/game/26_gem
二、優先購階段輸入序號／卡號
優先購階段按下立即購票後會跳出視窗。
永豐貴賓驗證：輸入序號（8碼）。
永豐銀行卡友驗證：若持有的是信用卡，輸入卡號前6碼；萬事達世界商務卡輸入前8碼。
建議先開一個記事本，把序號／卡號先打好存起來，搶票開始前1分鐘複製準備。
三、座位選擇
下一步進入【座位選擇】頁面，預購和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。【電腦配位】只要選擇票區→選擇張數→勾選同意（以上步驟速度要快！）
※搶票小技巧：提前將輸入法改為英文，輸入不分大小寫！推薦大家可以搜尋驗證碼練習網頁多多練習。
※抓重點 👉驗證碼皆為小寫英文，要用小寫來判斷字母，並且都是4碼，此外e和c、h和d容易混淆、l一定是L小寫不會是大寫I。
四、確認購買資料、付款方式
圈圈轉完後如果順利進到確認資料頁面，那已經等於成功了一大半，只要在10分鐘內確認資料、付款方式、取票方式，就會依您的選擇跳轉至信用卡付款頁面或虛擬帳號的資訊。
進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
記得到右上角【會員帳戶】→【訂單查詢】，確認訂單狀況是否付款完成，才算大功告成！
五、拓元取票方式
拓元售票系統有五種取票方式，但每個節目的取票方式及系統服務費設定不同，請詳閱購買節目頁面的【購票提醒】，本場鄧紫棋演唱會為【7-11 ibon取票】。
開放取票日期為該場次開演前5天。
2026/04/10（五）場次：2026/04/05（日）起可至訂單查詢查看取票資訊。
2026/04/11（六）場次：2026/04/06（一）起可至訂單查詢查看取票資訊。
2026/04/12（日）場次：2026/04/07（二）起可至訂單查詢查看取票資訊。
於ibon取票時無須支付取票手續費。
六、拓元退票方式
如果要走到退票這步的話，記得先詳閱該節目頁面的【退票說明】，通常狀況下若因個人因素需要退票者，每張票券酌收票面金額5%手續費，相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。
此外購票後（不含購票當日）三日內得申請退票，第四日起即不接受退票申請；如購票日距活動日不足三日，請於活動開始前完成退票申請。
【拓元搶票技巧－Check清單】
最好是用電腦搶，手機為輔。
搶票成功的基本還是網速和手速，可搜尋網速檢測器網頁測速，確認網路穩定；手速的部分，可以先練習輸入驗證碼以及神人製作的搶票練習網頁，在網路上都可以找到資源。
用iOS系統搶票記得關閉鍵盤的【自動修正】功能，不然輸驗證碼時被修正你會發瘋！路徑：設定→一般→鍵盤→自動修正。
使用電腦搶票時請盡量只留拓元和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入拓元官網會員！也有人說使用Microsoft Edge 瀏覽器會比較快，但小編建議還是用習慣的瀏覽器比較不會手忙腳亂。
提前列好心中理想票區順位，最好列前三或更多，以防進入座位選擇時沒看到第一想要的票區，猶豫可能錯失機會，提前準備好第二、第三順位有備無患。
拓元售票系統的購票網頁，點進Banner會進入該場演唱會的資訊頁，再按下「立即購票」，才會出現日期場次，此時可以將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面，直接開始購票，現省3秒。
於「整點」重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！
所有資料（優先購序號、信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速貼上。
在系統轉圈圈位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。
因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，還有售票後1小時是ATM虛擬帳號截止時間，這幾個時間點有等有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是拓元搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上拓元網站熟悉動線，可多用其他場次練習流程，或多做好事、祈求好運，祝福大家都能順利買到票，見到心儀偶像。
👁️🗨️防詐小提醒：
拓元售票不會以電話或簡訊主動聯繫消費者處理重複扣款或信用卡問題，亦無使用LINE帳號提供客戶服務。如您接獲可疑來電，請勿提供任何個人資訊，也請勿依照其指示操作，以免受騙。
‼️如需確認訂單狀況，請至拓元售票官網的【訂單查詢】頁面，或透過客服信箱「聯繫我們」與拓元聯繫。
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。
好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市
幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...