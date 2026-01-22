鄧紫棋大巨蛋連唱三場！官方公佈日期票價 倒數兩週後開始搶票
記者鄭尹翔／台北報導
「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋將在台北開唱三天，正式宣布《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12日一連三晚在臺北大巨蛋盛大登場，並由永豐金控｜銀行冠名贊助。此次不僅是巡演2.0升級版的重要場次，也讓鄧紫棋成為臺北大巨蛋啟用以來，首位舉辦個人演唱會的香港歌手，消息一出立刻引發歌迷高度關注。
《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》自1.0版本啟動後，巡迴橫跨亞洲、歐洲與美洲三大洲，累積場次即將突破150場。鄧紫棋更憑此巡演創下亮眼成績，登上全球女歌手單輪巡演票房TOP2，其中高達137場為體育場規模演出，寫下亞洲歌手單輪巡演體育場場次新紀錄，成為華語樂壇的重要里程碑。
本次台北站將帶來全面升級的2.0版本，舞台規格與視覺效果大幅進化。演出結合權杖意象、機械巨獅、大型雷射矩陣、4D特效與延伸舞台設計，透過層次分明的聲光與舞台美術，打造沉浸式現場體驗，完整呈現「GLORIA」所象徵的生命旅程與精神力量，讓台北場成為本輪巡演的焦點之一。
「I AM GLORIA」取自鄧紫棋本名，象徵回歸初心、擁抱真實自我。她在巡演中多次分享心路歷程，從「Get Everybody Moving」的G.E.M.，走到見證過光、並希望將光傳遞出去的「GLORIA」。她也常在舞台上對歌迷說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」希望透過音樂與故事，與歌迷建立更深層的情感連結。
隨著台北站正式公布，宣傳也同步在台北街頭展開，超過30處指標地點、捷運五大主線25站大型螢幕全面曝光主視覺，提前炒熱演唱會氣氛。《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於晚間7點30分開唱，票價為NT$6880至1680元，永豐銀行信用卡持卡人可於2月6日優先購票，2月7日於tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。
