鄧紫棋大巨蛋門票秒殺！黃氏兄弟瑋瑋許願合作 告白：非常欣賞她

香港「鐵肺歌后」鄧紫棋4月10、11、12日將在台北大巨蛋舉辦演唱會，12萬張門票開賣後在30秒內售罄，主辦單位宣布4月9日再加開一場。百萬YouTuber黃氏兄弟7日出席活動，瑋瑋談到未來最想合作的藝人，坦言鄧紫棋一直是自己非常欣賞的偶像，很想跟她合作。

黃氏兄弟7日出席一日店長活動。（圖／EASE 香氛提供）

黃氏兄弟瑋瑋近期推出單曲〈祝你新年快樂〉，展現迎接新一年的全新氣象。適逢2月10日哲哲生日，在一日店長活動中，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台，為他送上生日祝福。哲哲更驚喜宣布瑋瑋將於下半年發行個人全新專輯的消息，嗨翻全場粉絲。

黃氏兄弟7日出席一日店長活動，吸引超過500位粉絲到場支持。（圖／EASE 香氛提供）

此外，哲哲、瑋瑋表示彼此都相當喜歡香水，也因為偏好的味道不同，各自收藏了超過20瓶香水，合計收藏將近50瓶，會依照天氣、心情與當天行程選擇不同香味。哲哲偏好獨特氣味，甚至喜歡帶點「冰淇淋感」的香水；瑋瑋則鍾愛柑橘調，同時也常使用木質調香味。兩人在上台演出或錄影前通常都會噴香水，認為「香水就是穿搭的一環」，能幫助自己快速進入狀態；瑋瑋也補充，在重要表演前一定會選擇自己最喜歡的香味，為心情與表現加分。

