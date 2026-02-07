鄧紫棋大巨蛋開唱門票秒殺！主辦單位緊急宣布加場 「搶票資訊看這裡」

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／綜合報導

天后鄧紫棋的「G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站」將於4月10日至12日在台北大巨蛋登場，門票於今（7）日全面開賣，才30秒就瞬間賣完，而稍早主辦單位緊急宣布加場，將在4月9日加開一場。

鄧紫棋宣布演唱會加場。（圖／Live Nation台灣提供）

主辦單位Live Nation Taiwan今天稍早宣布 鄧紫棋的大巨蛋演唱會，將於4月9日加開一場，門票於2月11日上午11點開賣，達成台北大巨蛋連唱四天紀錄，而官方授權購票平台依舊是拓元售票系統 (tixCraft)、Trip.com以及Klook。

