鄧紫棋大巨蛋開賣倒數！演唱會「座位圖、票價」曝光 再現身葛萊美獎

記者徐珮華／台北報導

鄧紫棋（G.E.M.）「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」台北站，將於4月10、11、12日在台北大巨蛋登場，也是場館啟用以來，首位在此舉辦個唱的香港歌手。官方今（2）日中午正式公開座位圖與場內打卡點分布，鋪天蓋地的「I AM GLORIA 2.0」視覺全面制霸大台北地區，邀請歌迷一同捕捉打卡。

鄧紫棋「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」台北站將於台北大巨蛋登場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

隨著巡演台北站正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。台北共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101／世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受「I AM GLORIA」的巡演氛圍。

廣告 廣告

從台北到全世界，鄧紫棋的「身影」也在今日舉行的樂壇盛事「葛萊美獎」（Grammy Awards 2026）典禮轉播中驚喜曝光，出現在Jordan「Greatness Is Never Satisfied」的畫面之中。這不僅展現了她在國際間的影響力，更呼應了她不斷突破自我、永不滿足於現狀的音樂追求，讓即將到來的巡演台北站更顯氣勢如虹。

鄧紫棋演唱會座位圖、票價曝光。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan 理想國臉書）

演唱會名稱取自鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

鄧紫棋「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」台北站，票價為NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680，持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

更多三立新聞網報導

具俊曄整個人變灰色！大S逝世1週年…深情守候「成墓園唯一路標」

獨家／辛曉琪不顧腳傷「見好友最後一面」！嘆人生無常：好好愛此刻

86歲陳淑芳「女兒」是她！公開10年緣分不藏了 再爆雙喜臨門

蔡依林CORTIS都輸了！Hit Fm「年度百首單曲」冠軍是它 寫歷史紀錄

